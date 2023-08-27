Türk bayrağı üzerinde reklamını yapan CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya soruşturma

CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın Türk bayraklı reklamlarına soruşturma.
CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Türk bayrağı üzerine adını ve belediye logosunu bastırarak, bayrakları şehrin farklı noktalarına astırdı.
Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçede ana caddelerdeki elektrik direklerinde bulunan reklam panolarına bayrak üzerinde belediye başkanının adı ile Fethiye Belediyesi logosunun yer aldığı görsellerin asıldığının tespit edildiği bildirildi.
Suçu reklam şirketine attılar
Fethiye Belediyesi ise suçu reklam şirketine atarak, söz konusu çalışmaya bir dahli olmadığını öne sürdü.
Vatandaşa Türk bayrağı fırlatmıştı
Öte yandan, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca daha önce bir vatandaşa küfür etmişti ve Türk bayrağını fırlatmıştı.