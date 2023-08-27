Türk bayrağı üzerinde reklamını yapan CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya soruşturma

"İlgili reklam şirketiyle herhangi bir görsel ve tasarım paylaşılmamış, jest amacıyla yapılan bayrak görselleri için asılmadan önce tarafımızdan onay istenmemiştir. Bu konuyla ilgili hiçbir anlaşma yapılmayıp, ücret ödenmediğinin, kurumumuzdan habersiz asılan bayrakların fark edildiği andan itibaren de toplatıldığının bilgisini kamuoyuna saygıyla sunarız."