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Türk bayrağı üzerinde reklamını yapan CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya soruşturma

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, üzerinde belediye logosu ve belediye başkanının yer aldığı Türk bayraklarının tasarlanıp, reklam panolarına asılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. CHP yönetimindeki Fethiye Belediyesi ise suçu reklam şirketine atarak, "Jest amacıyla yapılan bayrak görselleri için asılmadan önce tarafımızdan onay istenmemiştir." açıklamasında bulundu.

16:35 . 27/08/2023 الأحد
AA
CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın Türk bayraklı reklamlarına soruşturma.

CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın Türk bayraklı reklamlarına soruşturma.

CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Türk bayrağı üzerine adını ve belediye logosunu bastırarak, bayrakları şehrin farklı noktalarına astırdı.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçede ana caddelerdeki elektrik direklerinde bulunan reklam panolarına bayrak üzerinde belediye başkanının adı ile Fethiye Belediyesi logosunun yer aldığı görsellerin asıldığının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada,
"Kamuoyunda da infiale neden olan ve tepki çeken söz konusu görseller, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'na aykırılık teşkil ettiğinden toplatılmış ve ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır."
ifadesi kullanıldı.

Suçu reklam şirketine attılar

Fethiye Belediyesi ise suçu reklam şirketine atarak, söz konusu çalışmaya bir dahli olmadığını öne sürdü.

Belediyeden yapılan açıklamada
"İlgili reklam şirketiyle herhangi bir görsel ve tasarım paylaşılmamış, jest amacıyla yapılan bayrak görselleri için asılmadan önce tarafımızdan onay istenmemiştir. Bu konuyla ilgili hiçbir anlaşma yapılmayıp, ücret ödenmediğinin, kurumumuzdan habersiz asılan bayrakların fark edildiği andan itibaren de toplatıldığının bilgisini kamuoyuna saygıyla sunarız."
denildi.

Vatandaşa Türk bayrağı fırlatmıştı

Öte yandan, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca daha önce bir vatandaşa küfür etmişti ve Türk bayrağını fırlatmıştı.









#Fethiye Belediyesi
#CHP
#Türk bayrağı
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