​Ülkemize zarar veriyorsunuz

Partilerinin içinde bulunduğu durumu ve ülke sorunlarına yönelik yaklaşımını beğenmeyen CHP Ulusal Birlik Kadro Hareketi, çözüme ilişkin bir bildiri yayınladı.

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Ankara’da biraraya gelen eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş ve Şahin Mengü’nün de aralarında bulunduğu CHP Ulusal Birlik Kadro Hareketi bir bildiriyle parti yönetiminin Gara’daki mağara katliamına yaklaşımını eleştirdi. FETÖ iltisaklılarının masum gösterildiği belirtildi. Ateş tarafından yazılan bildiride, Türkiye’nin Ege, Akdeniz, Kıbrıs, Suriye ve Irak’ta bağımsızlığı ve bütünlüğü ile bağdaşmayan dayatmalarla karşı karşıya kaldığı, ABD’nin yaptırım uygulamasının kabul edilemez olduğu hatırlatıldı.

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ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUZ

“Ana muhalefet partisi bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini kamuoyuna sunması gerekirken, tartışılmasını önleyen tavır ve söylemlerini anlamakta zorluk çekiyoruz” denilen bildiride, şu görüşlere yer verildi:

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“Savunmasız 13 vatandaşımızı katleden PKK’yı ABD ve HDP yöneticileri dahi ismiyle kınarken, CHP’nin yeni genel başkan ve sözcülerinin terör örgütünün ismini saklamakta ve sorumsuz bulmakta, FETÖ terör örgütü iltisaklıları masum gösterilmektedir.

SORUMSUZ DAVRANIŞLAR

Bu sorumsuz davranış ve söylemler parti tabanında çözülmelere yol açmaktadır. Öncelikli olarak partimizi, ülkemize de zarar verdiğine inandığımız bu yönetim anlayışından ve siyaset yapma şeklinden, çekip çıkarmak istiyoruz.”

CHP Ulusal Birlik Kadro Hareketi, yaptığı toplantı sonunda bir bildirinin yanı sıra ülkenin sorun ve çözümlerine ilişkin bir rapor yayınladı.