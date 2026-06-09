Venezuela ile çok boyutlu ilişki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi. Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin her daim dost Venezuela halkının yanında olduğunu söyledi. Erdoğan, ticaret, enerji ve madencilik gibi alanlarda iş birliği için kararlı olduklarını vurguladı. Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve AK Parti Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi.
Erdoğan, davetine icabetle Türkiye’yi ziyaret eden Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez’i resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti.
DOST VENEZUELA HALKININ YANINDAYIZ
Görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra çok sayıda bakan da katıldı. İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, kabulde, Türkiye-Venezuela ikili ilişkileri ile küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin her daim dost Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye ile Venezuela'nın ticaret, enerji ve madencilik alanları başta olmak üzere birçok alandaki iş birliğini daha da ilerletmek için kararlı olduklarını vurguladı. Görüşmede, 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar da değerlendirildi.
Milli Güvenlik Konferansları başlıyor
- Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği tarafından düzenlenecek Milli Güvenlik Konferanslarının açılışı, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın riyasetinde gerçekleştirilecek. Sekreterlikten yapılan açıklamada, devletin tüm faaliyetlerinde milli güvenlik mefhumuna ilişkin farkındalığın artırılması ihtiyacı devlet kurumları arasında eş güdüm, etkileşim ve farkındalığın daha da artırılmasının hedeflendiği bildirildi.
Maşalyan’ı kabul etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu’nu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu.