Gündem Zeytinburnunda kaçak göçmenlere operasyon 40 adreste 32 daireye işlem yapıldı 350 yabancı uyruklu yakalandı
İSTANBUL

Zeytinburnu’nda kaçak göçmenlere operasyon: 40 adreste 32 daireye işlem yapıldı 350 yabancı uyruklu yakalandı

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü “Günübirlik Pansiyon Operasyonu”nda 40 adreste 32 daireye işlem yapıldı. 4 gün süren operasyon kapsamında 350 yabancı uyruklu kaçak göçmen, yasal işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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Haber Merkezi DHA
Zeytinburnu’nda kaçak göçmenlere operasyon: 40 adreste 32 daireye işlem yapıldı 350 yabancı uyruklu yakalandı
Zeytinburnu’nda 350 kaçak göçmene yönelik operasyon düzenlendi.

Zeytinburnu’nda İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü “Günübirlik Pansiyon Operasyonu”nda 350 kaçak göçmene sınır dışı işlemi başlatılırken, tespit edilen daireler mühürlenerek mülk sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

32 DAİRE MÜHÜRLENDİ

Zeytinburnu’nda toplu kalım ve günübirlik pansiyonlar ikamet eden kaçak göçmen operasyonu devam ediyor. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü “Günübirlik Pansiyon Operasyonu”nda 40 adreste 32 daireye işlem yapıldı.

Dört gün devam eden operasyon sonucunda 32 adreste yabancı uyruklu vatandaşların günübirlik pansiyon olarak kaldığı tespit edildi.

Adreslerde ikamet izni mevcut olmayan 350 yabancı uyruklu vatandaş haklarında yasal işlem yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, günübirlik pansiyon faaliyetlerinde bulunan 32 daire de mühürlendi.

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