Binlerce çadır kuruldu

Bağdat Fatihi: IV. Murad

Osmanlı tarihinde daha önce hiç görülmemiş şeyhülislam katline girişen ilk padişah olan IV. Murad, ordunun başında savaşa katılan Osmanlı padişahları arasında yer aldı. Bağdat Seferi ile tarih sayfalarına 'Bağdat Fatihi' olarak geçen IV. Murad'ın en belirgin faaliyetlerinden biri de hiç şüphesiz tütün ve alkolü yasaklatması oldu. Sert tutumunu daha çok kötülüklerine inandığı kimseler için gösteren IV. Murad, gerçekten nasıl bir padişahtı?