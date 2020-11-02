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İzmir depremi sonrası binlerce çadır kuruldu

Binlerce çadır kuruldu

İzmir’in yaraları hızla sarılıyor. AFAD İzmir’de 1040 çadır kurdu. Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak ilçelerinde toplam 3 bin 880 çadır kurulacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir’de yaraların sarılması için devletin tüm kurumları ve belediyelerce başlatılan çalışmalar sürerken, sivil toplum kuruluşları da bölgede canla başla çalışıyor.
İzmir’de yaraların sarılması için devletin tüm kurumları ve belediyelerce başlatılan çalışmalar sürerken, sivil toplum kuruluşları da bölgede canla başla çalışıyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaptıkları yardımlarla herkesin takdirini kazanan Türkiye’deki yardım kuruluşları, depremin ardından acıları hafifletmek için seferber oldu. İzmir’de yaraların sarılması için devletin tüm kurumları ve belediyelerce başlatılan çalışmalar sürerken, sivil toplum kuruluşları da bölgede canla başla çalışıyor.

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İHH, Deniz Feneri, Beşir Derneği, Hayrat gibi nyardım dernekleri hem arama-kurtarma nçalışmalarına destek veriyor, hem de alandakilere nyiyecek ve içecek hizmeti sunuyor.

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Türk Kızılay, AFAD, İHH, Deniz Feneri, Beşir Derneği ve Hayrat gibi çeşitli STK’lar depremin ilk anından itibaren bölgede. Türk Kızılay, 17 farklı noktada depremzedelere 3 öğün sıcak yemek çıkarıyor. Arama-kurtarma çalışmalarına öncülük eden AFAD ise ihtiyacı olanların barınma sorununa çözüm sağlıyor. AFAD İzmir’de 1040 çadır kurdu, 268’i hala boş. Bornova eski ilçe stadına kurulan 210 çadırın 106’sında 400’e yakın kişi kalıyor.

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  • Deniz Feneri Derneği’nin gönüllüleri arasında bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencisi, 23 yaşındaki Fildişi Sahili doğumlu Ali Oueremi depremzedelerin yardımına koştu. Kendi ülkesinde daha önce hiç depreme şahit olmadığını belirten Oueremi, Türkiye’ye olan minnet borcunu depremzedelere ve arama-kurtarma ekiplerine yardım ederek ödemeye çalıştığını söyledi. Oueremi, “Türkiye bana çok şey kattı. Türklerle tanıştım, onlardan çok şey öğrendim, borcumu ödeyemem. Onlara çok dua ediyorum” dedi.
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