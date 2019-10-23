Box Office verilerine göre Türkiye’de bugüne kadar en çok izlenen 25 film

30 yıllık rakamlara göre Box Office'de en çok izlenen 25 filmin yerli olması gözlerden kaçmadı. En çok izlenen filmler arasında ilk iki sırayı Recep İvedik 5 ve Recep İvedik 4 alıyor.
11 Ekim’de vizyona giren 7. Koğuştaki Mucize şu ana kadar 1.8 milyon izlenerek en çok izlenen ilk 100 film arasında 68’inciliğe kadar yükseldi.
İlk 25'te yabancı yapımlar görülmezken Hızlı ve Öfkeli 7 listeye 26’ncı sıradan girerken Titanik 27. sırada yer buldu.
- İşte Box Office verilerine göre Türkiye’de bugüne kadar sinemada en çok izlenen ilk 25 film:
- 1-Recep İvedik 5 ( 7.437.050)
- 2-Recep İvedik 4 (7.369.098)
- 3- Düğün Dernek ( 6.980.070)
- 4-Fetih 1453 (6.572.618)
- 5-Müslüm (6.480.548)
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6- Düğün Dernek 2: Sünnet (6.073.364)
- 7-Ayla (5.589.872)
- 8-Aile Arasında (5.289.051)
- 9- Arif V 216 (4.968.462)
- 10-Recep İvedik 2 (4.333.144)
- 11-Recep İvedik (4.301.693)
- 12-Kurtlar Vadisi: Irak (4.256.567)
- 13-Ailecek Şaşkınız (4.034.858)
- 14- G.O.R.A (4.001.711)
- 15-Eyvah Eyvah 2 (3.947.988)
- 16-CM101MMXI Fundamentals (3.842.535)
- 17. Babam ve Oğlum(3.839.883)
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- 18-Mucize (3.737.605)
- 19-A.R.O.G (3.707.086)
- 20-Dağ 2 (3.600.000)
- 21- Organize İşler: Sazan Sarmalı (3.537.429)
- 22-New York’ta 5 Minare (3.474.495)
- 23- Eyvah Eyvah 3 (3.414.212)
- 24- Recep İvedik 3 (3.326.084)
- 25-Vizontele (3.308.120)