Bu mesaja tıklayanın 5 bin TL'si buhar oluyor: Sahte e-Devlet ve 'Yenievim' tuzağı deşifre edildi

Son dönemde TOKİ projelerine olan yoğun ilgiyi fırsat bilen dolandırıcılar, yeni bir yöntemle vatandaşları mağdur etmeye başladı. Özellikle cep telefonlarına gönderilen 'Yenievim' başlıklı kısa mesajlar (SMS), ev sahibi olma ümidi taşıyanları hedef alıyor. Uzmanlar, bu mesajlardaki bağlantılara tıklanmaması konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

YÖNTEM NASIL İŞLİYOR?

Dolandırıcılık sistemi, oldukça profesyonel hazırlanmış sahte bir kurgu üzerinden ilerliyor:

Sahte SMS: Vatandaşa TOKİ başvurusu yapabileceğini iddia eden bir SMS gönderiliyor.

Kopyalanmış e-Devlet : Mesajdaki linke tıklayan kullanıcı, gerçeğinden ayırt edilmesi zor olan sahte bir e-Devlet sayfasına yönlendiriliyor.

Güven Oyunu : Kullanıcı, açılan sahte sayfada kendi kişisel bilgilerini görüyor. Bu detay, kişinin sisteme güvenmesini sağlıyor.

Para Talebi : "Başvuru bedeli" adı altında verilen bir IBAN adresine 5.000 TL yatırılması isteniyor.

Sahte Teminat: İşlem sırasında, "Başvuru iptal edilirse paranız iade edilecektir" denilerek mağdurun son şüpheleri de gideriliyor.

Ancak parayı gönderip onay tuşuna basan vatandaşlar, kısa süre sonra dolandırıldıklarını anlıyor. Bu yöntemle ilgili son haftalarda CİMER, emniyet birimleri ve bankalara yüzlerce şikayet yağdığı belirtiliyor.

UZMANLARDAN "KOPYALAMA SİTE" UYARISI

Dolandırıcılar resmi kurumların sitelerini birebir kopyalıyor insanları bu sahte arayüzlere çekerek hem paralarını hem de kredi kartı bilgilerini ele geçiriyor.





TUZAĞA DÜŞMEMEK İÇİN NE YAPMALI?

Uzmanlar ve yetkililer, bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek için hayati önem taşıyan şu adımları öneriyor:

Linkleri tıklamayın: Kaynağından %100 emin olmadığınız SMS veya e-postalardaki bağlantıları açmayın.

Adresi kendiniz yazın: e-Devlet gibi resmi sistemlere girmek için linke tıklamak yerine, tarayıcınızın adres çubuğuna adresi (turkiye.gov.tr) kendiniz yazın veya resmi mobil uygulamayı kullanın.

Alan adı kontrolü: Girdiğiniz sitenin uzantısını ve adını mutlaka kontrol edin.

Bilgi paylaşımı: Banka şifrelerinizi ve kart bilgilerinizi asla mesaj yoluyla gelen formlara girmeyin.

Eğer bilgilerinizi paylaştıysanız vakit kaybetmeden bankanızla iletişime geçin. Kartlarınızı derhal iptal ettirin, hesaplarınızdaki işlemleri dondurun ve ardından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunun."



