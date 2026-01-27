Bu mesaja tıklayanın 5 bin TL'si buhar oluyor: Sahte e-Devlet ve 'Yenievim' tuzağı deşifre edildi

Vatandaşların uygun fiyatlı konut sahibi olma talebini fırsat bilen dolandırıcılar, yeni bir yöntemle binlerce kişiyi mağdur etmeye devam ediyor. Son günlerde cep telefonlarına gönderilen 'Yenievim' başlıklı SMS'ler, TOKİ projelerine başvuru yapmak isteyenleri hedef alıyor. Sahte e-Devlet bağlantıları üzerinden kurgulanan bu tuzak, bir anlık dikkatsizlikle vatandaşların 5 bin lirasını kaybetmesine neden oluyor.
Son dönemde TOKİ projelerine olan yoğun ilgiyi fırsat bilen dolandırıcılar, yeni bir yöntemle vatandaşları mağdur etmeye başladı. Özellikle cep telefonlarına gönderilen 'Yenievim' başlıklı kısa mesajlar (SMS), ev sahibi olma ümidi taşıyanları hedef alıyor. Uzmanlar, bu mesajlardaki bağlantılara tıklanmaması konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.
YÖNTEM NASIL İŞLİYOR?
Dolandırıcılık sistemi, oldukça profesyonel hazırlanmış sahte bir kurgu üzerinden ilerliyor:
Ancak parayı gönderip onay tuşuna basan vatandaşlar, kısa süre sonra dolandırıldıklarını anlıyor. Bu yöntemle ilgili son haftalarda CİMER, emniyet birimleri ve bankalara yüzlerce şikayet yağdığı belirtiliyor.
UZMANLARDAN "KOPYALAMA SİTE" UYARISI
Dolandırıcılar resmi kurumların sitelerini birebir kopyalıyor insanları bu sahte arayüzlere çekerek hem paralarını hem de kredi kartı bilgilerini ele geçiriyor.
TUZAĞA DÜŞMEMEK İÇİN NE YAPMALI?
Uzmanlar ve yetkililer, bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek için hayati önem taşıyan şu adımları öneriyor:
Eğer bilgilerinizi paylaştıysanız vakit kaybetmeden bankanızla iletişime geçin. Kartlarınızı derhal iptal ettirin, hesaplarınızdaki işlemleri dondurun ve ardından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunun."