Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecek

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Patatesli börek tarifi: Pratik patatesli börek nasıl yapılır

Her halini sevdiğimiz patatesin bu böreğe kattığı lezzete kimse hayır diyemeyecek. Hem görüntüsü hem lezzeti hem de pratik yapılışı ile patatesli sarma börek çay saatlerinizin ve altın günlerinizin favorileri arasında yerini alacak. Peki patatesli börek nasıl yapılır? İşte patatesli börek tarifi...