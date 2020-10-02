Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi Açılış Töreni’nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Sağlık alanında yaptığımız hizmetlerin zirvesini oluşturan şehir hastanelerinin en büyüklerinden birini Konya'da açıyoruz.
Kuşatmayı yaracak adımları hayata geçirdik
Suriye'den Akdeniz ve Kafkaslar'a uzanan kriz noktalarını birleştirdiğinizde çıkan tablo Türkiye'nin kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır. Ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin gücünü korurken diğer yandan bu kuşatmayı yaracak adımları hayata geçirdik.
Karabağ'ın işgali
Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir.
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz'de ülkemize kurusıkı tehditler, içi boş şantajlarla geri adım attıramayanlar diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı.
Suriye'de bizi tehdit etme hesabı yapanlar, başarı şansı kalmadığını görmeli. Ülkemize tehdit oluşturan her yer bizim için harekat alanıdır.