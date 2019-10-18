Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı: İstanbul 17.sırada

Binden fazla seyahat yazarı ve acentasıyla anket yapan seyahat sitesi Flight Network, 50 şehirlik listeyi derledi. Fransa başkenti listede başı çekerken ikinci sırada New York onu takip etti, üçüncülüğü ise Londra aldı.İlk 10’da yer alan diğer şehirler ise arselona, Cape Town, San Francisco, Sidney ve Roma.
1. Paris, Fransa
2. New York, ABD
3. Londra, İngiltere
4. Venedik, İtalya
5. Vancouver, Kanada
6. Barselona, İspanya
7. Cape Town, Güney Afrika Cumhuriyeti
8. San Francisco, ABD
9. Sidney, Avustralya
10. Roma, İtalya
11. Singapur, Singapur
12. Lizbon, Portekiz
13. Amsterdam, Hollanda
14. Prag, Çek Cumhuriyeti
15. Rio de Janeiro, Brezilya
16. Budapeşte, Macaristan
17. İstanbul, Türkiye
18. Tokyo, Japonya
19. Viyana, İtalya
20. Buenos Aires, Arjantin