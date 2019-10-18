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Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı: İstanbul 17.sırada

Seyahat sitesi Flight network dünyanın en güzel şehirler listesini yayınladı. Paris'in birinciliği kaptığı listede İstanbul 17. sırada. Listedeki diğer şehirler arasında Roma, New York, Venedik ve Barselona gibi şehirler bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul listede 17.sırada yer aldı.
İstanbul listede 17.sırada yer aldı.

Binden fazla seyahat yazarı ve acentasıyla anket yapan seyahat sitesi Flight Network, 50 şehirlik listeyi derledi. Fransa başkenti listede başı çekerken ikinci sırada New York onu takip etti, üçüncülüğü ise Londra aldı.İlk 10’da yer alan diğer şehirler ise arselona, Cape Town, San Francisco, Sidney ve Roma.

1. Paris, Fransa

2. New York, ABD

3. Londra, İngiltere

4. Venedik, İtalya

5. Vancouver, Kanada

6. Barselona, İspanya

7. Cape Town, Güney Afrika Cumhuriyeti

8. San Francisco, ABD

9. Sidney, Avustralya

10. Roma, İtalya

11. Singapur, Singapur

12. Lizbon, Portekiz

13. Amsterdam, Hollanda

14. Prag, Çek Cumhuriyeti

15. Rio de Janeiro, Brezilya

16. Budapeşte, Macaristan

17. İstanbul, Türkiye

18. Tokyo, Japonya

19. Viyana, İtalya

20. Buenos Aires, Arjantin

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