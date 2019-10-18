Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı: İstanbul 17.sırada

ABD'li sanatçı Della Miles'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek

Ziyaret için geldiği Türkiye'de Müslüman olan dünyaca ünlü sanatçı Della Miles, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gitti. Sınırın sıfır noktasına gelen Miles, 'Barış harekatına buraya gelerek destek veriyorum. Ben buraya bin kilometre uzaklıktan geldim, burada olmam zaten Barış Pınarı Harekatı'nı ne kadar desteklediğimi gösteriyor, kelimelere gerek yok' ifadelerini kullandı.

