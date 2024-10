Gazze'min kokusu hâlâ burnumda

Gazze’nin Han Yunus kentinde yaşayan Visam El-Şena (42), 7 Ekim’den sonra 3 ay Gazze’de bombardıman altında yaşam mücadelesi verdiklerini çok zor günler yaşadıklarını anlattı. El-Şena, "Gazze’de muhasebecilik yapıyordum. 7 Ekim’de işgalcilerin başlattığı soykırım ve katliamlar ile hepimizin hayatı darmadağın oldu. Bir baba olarak çocuklarımı korumak için her yolu deniyordum. Kıbrıs ve Türk kimliğim olduğu için Gazze’den çıkabildim" dedi.

"İşgalciler sadece Gazze’de ya da Filistin’de değil her yere saldırarak dünyaya terör estiriyor." diyen El-Şena, "Bizler Lübnan ile aynı kadere sahibiz, onlar gibi bizler de yerimizden edildik." şeklinde konuştu. Gazze’de ailesinden 28 kişinin şehit olduğunu ifade eden El -Şena, şunları söyledi: "Vatanımdan ayrılmak çok zordu. Gazzemin güzel kokusu hala burnumda. Bu yolda bize Türkiye her zaman can dostu oldu."