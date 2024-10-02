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Gazze'min kokusu hâlâ burnumda

Gazze'min kokusu hâlâ burnumda

Rabia Şenol
04:002/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

İsrail zulmünden kaçarak Türkiye'ye gelen Gazzeli aileler, İstanbul'da bir araya geldi.

7 Ekim'den sonra Han Yunus kentinden Türkiye'ye gelen Visam El-Şena (42), "Vatanımdan ayrılmak çok zordu. Gazze'min güzel kokusu hala burnumda." dedi.

Gazze'deki İsrail soykırımı mağduru Gazzeli aileler, yetim ve öksüz çocuklar için İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa tertip ettikleri organizasyonda bir araya geldi.

Visam El-Şena

HAYATIMIZ DARMADAĞIN OLDU

Gazze’nin Han Yunus kentinde yaşayan Visam El-Şena (42), 7 Ekim’den sonra 3 ay Gazze’de bombardıman altında yaşam mücadelesi verdiklerini çok zor günler yaşadıklarını anlattı. El-Şena, "Gazze’de muhasebecilik yapıyordum. 7 Ekim’de işgalcilerin başlattığı soykırım ve katliamlar ile hepimizin hayatı darmadağın oldu. Bir baba olarak çocuklarımı korumak için her yolu deniyordum. Kıbrıs ve Türk kimliğim olduğu için Gazze’den çıkabildim" dedi.

LÜBNAN İLE KADERİMİZ ORTAK

"İşgalciler sadece Gazze’de ya da Filistin’de değil her yere saldırarak dünyaya terör estiriyor." diyen El-Şena, "Bizler Lübnan ile aynı kadere sahibiz, onlar gibi bizler de yerimizden edildik." şeklinde konuştu. Gazze’de ailesinden 28 kişinin şehit olduğunu ifade eden El -Şena, şunları söyledi: "Vatanımdan ayrılmak çok zordu. Gazzemin güzel kokusu hala burnumda. Bu yolda bize Türkiye her zaman can dostu oldu."



#Gazze
#Soykırım
#İsrail

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