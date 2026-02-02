Yeni Şafak
Gülben Ergen'le ilgili yeni dizi iddialarına TRT'den açıklama

Gülben Ergen'le ilgili yeni dizi iddialarına TRT'den açıklama

08:272/02/2026, Pazartesi
Ergen'in TRT'de yayınlanacak bir dizide rol alacağı iddia edilmişti.
TRT tarafından yapılan kamuoyu bilgilendirmesinde, yayın planlamasında Gülben Ergen’in başrolünde yer alacağı “Ailem” adlı bir dizi ya da herhangi bir dizi projesinin bulunmadığı belirtildi.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), sosyal medya platformlarında ve çeşitli haber kaynaklarında yer alan, Gülben Ergen'in yeni bir dizi projesiyle TRT ekranlarında yer alacağı yönündeki iddialara ilişkin resmi bir açıklama yaptı. TRT, Gülben Ergen'in herhangi bir dizide yer almayacağını duyurdu.



