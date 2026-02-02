Gülben Ergen'le ilgili yeni dizi iddialarına TRT'den açıklama

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), sosyal medya platformlarında ve çeşitli haber kaynaklarında yer alan, Gülben Ergen'in yeni bir dizi projesiyle TRT ekranlarında yer alacağı yönündeki iddialara ilişkin resmi bir açıklama yaptı. TRT, Gülben Ergen'in herhangi bir dizide yer almayacağını duyurdu.