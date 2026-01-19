Yeni Şafak
Kardan kapanan yol açılıp hastaneye ulaştırıldı

112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri

Tokat'ta şiddetli bel ağrısı şikayeti yaşayan ve kardan kapanan yollar nedeniyle hastaneye gidemeyen kadının yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, kapanan yolları kısa sürede ulaşıma açarak sağlık ekiplerinin mahalleye girişini sağladı.

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahallede rahatsızlanan F.T. (90), İl Özel İdaresi ve sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Olay, Erbaa ilçesi Erdemli köyünün Tanna Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan F.T., şiddetli bel ağrısı şikayetiyle fenalaştı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle mahalle yolunun kapalı olması üzerine, bölgeye iş makineleriyle İlçe Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi. Özel İdare ekipleri, yolu kısa sürede ulaşıma açarak sağlık ekiplerinin mahalleye girişini sağladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan F.T., Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



