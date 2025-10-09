Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: 'Filistinliler yeniden umut edebilir'

Formula 1 takımlarından Ferrari'nin pilotu Lewis Hamilton, Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, sosyal medya hesabından Filistin paylaşımı yaptı.
Şu ana kadar Gazze ile ilgili birçok paylaşım yapan İngiliz pilot, şu ifadeleri kullandı:
"TÜM DÜNYANIN DESTEĞİ GEREKİYOR"
"Bugün önemli bir gün. Rehinelerin evlerine dönmesi ve Filistin'e barışın geri dönmesi için ilk adım atıldı. Gazze'deki trajedi karşısında çaresiz hissettiğim zamanlar oldu ama uzun süredir ilk kez Filistinliler yeniden umut edebilir. Bu anlaşma, aralarında 20.000 çocuğun da olduğu 67.000 Gazzeli için çok geç geldi. Onları ve hayatta kalanların acılarını unutmayacağız. Bu, barış için önemli bir adım ama Filistinlilerin yeniden ayağa kalkması için tüm dünyanın desteği gerekiyor."