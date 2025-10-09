Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: 'Filistinliler yeniden umut edebilir'

Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: 'Filistinliler yeniden umut edebilir'

Büşra Soyal
Büşra Soyal
20:489/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Formula 1 takımlarından Ferrari'nin pilotu Lewis Hamilton, Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, sosyal medya hesabından Filistin paylaşımı yaptı.

Şu ana kadar Gazze ile ilgili birçok paylaşım yapan İngiliz pilot, şu ifadeleri kullandı:

"TÜM DÜNYANIN DESTEĞİ GEREKİYOR"

"Bugün önemli bir gün. Rehinelerin evlerine dönmesi ve Filistin'e barışın geri dönmesi için ilk adım atıldı. Gazze'deki trajedi karşısında çaresiz hissettiğim zamanlar oldu ama uzun süredir ilk kez Filistinliler yeniden umut edebilir. Bu anlaşma, aralarında 20.000 çocuğun da olduğu 67.000 Gazzeli için çok geç geldi. Onları ve hayatta kalanların acılarını unutmayacağız. Bu, barış için önemli bir adım ama Filistinlilerin yeniden ayağa kalkması için tüm dünyanın desteği gerekiyor."


#Lewis Hamilton
#Formula 1
#Gazze
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ehliyet yenilemede son gün yaklaşıyor: Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Randevu alma, ücret ve belgeler (2025 güncel)