Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: 'Filistinliler yeniden umut edebilir'

Şu ana kadar Gazze ile ilgili birçok paylaşım yapan İngiliz pilot, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün önemli bir gün. Rehinelerin evlerine dönmesi ve Filistin'e barışın geri dönmesi için ilk adım atıldı. Gazze'deki trajedi karşısında çaresiz hissettiğim zamanlar oldu ama uzun süredir ilk kez Filistinliler yeniden umut edebilir. Bu anlaşma, aralarında 20.000 çocuğun da olduğu 67.000 Gazzeli için çok geç geldi. Onları ve hayatta kalanların acılarını unutmayacağız. Bu, barış için önemli bir adım ama Filistinlilerin yeniden ayağa kalkması için tüm dünyanın desteği gerekiyor."