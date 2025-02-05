Oscar’da aday çatlağı büyüyor

Oscar olarak bilinen Akademi Ödülleri’nde adaylık krizi büyüyor. Siyonizm’i aklayan “The Brutalist” filminden sonra şimdi de Fransa’nın Oscar adayı “Emilia Perez”in başrol oyuncusunun paylaşım ve açıklamaları gündemde. Akademi Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu adayı, LGBT kökenli Karla Sofía Gascón’un İslamofobik ve ırkçı söylemleri ortaya çıktı. Geçen hafta bağımsız gazeteci Sarah Hagi’nin ortaya çıkardığı paylaşımlar Gascón’un adaylığını tartışmaya açtı. Tepkiler sonrası 2020-2021 arasındaki paylaşımlarını silen Sofía Gascón, yazdıklarına “Kırılmış insanlardan” özür diledi. “Kuru bir özür” eleştirisine tutulan oyuncu, önceki gün CNN’e açıklama yaptı. Gascón, “Oscar adaylığımdan çekilmeyeceğim çünkü hiçbir suç işlemedim ve kimseye zarar vermedim” dedi.

Oyuncu, bir paylaşımında bir lokantada burka giymiş kadının ailesiyle fotoğrafını paylaşarak “Her ne kadar bu şekilde giyinmeleri kendi zevkleri için olsa da. İnsanlık için NE KADAR İĞRENÇ” yazmıştı. Sadece İslam değil diğer dinlere de kin kusan oyuncu “salak insanların insan haklarını ihlal eden inançlarından bıktım” demişti. 2021 Oscar törenini ise “Giderek #Oscars, bağımsız ve protesto filmleri için bir tören oluyor, Afro-Koreli bir festival mi, Black Lives Matter gösterisi mi yoksa 8M mi izlediğimi bilmiyorum” diye eleştirmişti.

Sarah Hagi

HER ŞEY ORTADAYDI

Irkçı oyuncunun paylaşımlarını ortaya çıkaran gazeteci Sarah Hagi, geçtiğimiz gün New York merkezli eğlence dergisi Variety’ye konuştu. Röportajında olayın arka planını anlatan gazeteci, herkesin gözü önünde olan ifadeleri gün yüzüne çıkardığını söyledi. Hagi, “Gerçekten de sadece bir kelimeyi arattım, ardından ilgili olabilecek başka kelimeleri de denedim. -Özellikle İspanyolca, çünkü tweetleri o dildeydi.- ‘İslam’, ‘Müslümanlar’, ‘tesettür’ gibi kelimeleri İspanyolca olarak arattım. Sonuç olarak, bu tweetlerin çok az etkileşim aldığını gördüm; toplamda sadece birkaç yüz görüntülenme, en fazla bir-iki beğeni vardı. Gascón, bu şeyleri yazmış ve bunlar 2016’dan 2023’e kadar kimse tarafından sorgulanmadan internette kalmıştı. Ne bir tepki vardı ne de bir görünürlük. Bu, onun sıradan bir şekilde attığı tweetlerdi. Derinlemesine bir araştırma ya da planlanmış bir çaba değildi her şey ortadaydı” dedi.

SÖZDE İLERİCİ FİLMİN AYRIMCI OYUNCUSU

Hagi, röportajın devamında oyuncunun sosyal medyasını politik görüşünü merak ettiği için araştırdığını, kullanılan “İslamcı” ifadesinin sert bulduğu için aramaya devam ettiğinden bahsetti. Buldukları karşısında şoke olan gazeteci, yazılanların halka açık olmasının ayrı bir şaşkınlık oluşturduğunu belirterek “Bu kadar görünürlüğü olan biri hakkında, ekibinden, Netflix’ten ya da kampanyasını yürütenlerden birilerinin geçmiş tweetlerini kontrol edeceğini düşünürdünüz. Ama hayır, hâlâ oradalardı. Üstelik sadece bir yorumdan ibaret değildi—George Floyd hakkında bile tweetleri vardı. Bu, ya bu tür şeylerin önemsiz olduğunu düşündüğünü ya da kimsenin kontrol etmeyeceğini sandığını gösteriyor. Tarihi bir konumda olup, sözde ilerici değerler üzerine kurulu bir filmin başrolünde oynayan birinin, geçmişinde bu kadar ırkçı ve ayrımcı paylaşımlarının olması, tüm bu temsil iddialarının ne kadar sahte olduğunu gözler önüne seriyor. Bu, gerçek bir temsil meselesi değil—tamamen pazarlama. Ve eğer pazarlamanızın merkezindeki kişi bir ırkçıysa, bu pazarlama çöker” sözlerini kullandı.



