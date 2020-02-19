Hayat Yenilebilir toprak internetten satışa çıktı
GENEL SAĞLIK

pika sendromu nedir? yemelik toprak faydalı mı?

Yenilebilir toprak internetten satışa çıktı

Sosyal paylaşım sitelerinde 'yemek' amacıyla toprak satışı yapılması giderek artıyor. Çeşitli ülkelerden ve bölgelerden killi toprak, tebeşir gibi ürünler getiren ve bunları kargoyla satışa sunan hesaplar, 'steril' olduğunu iddia ettiği bu toprakları pika sendromu olan hastalara satarak para kazanıyor. Ancak uzmanlar, toprak yemenin hiçbir mineralin eksikliğini gidermediği gibi kabızlık, bağırsaklarda parazit, cıva zehirlenmesi ve yetişkinlerde cinsel istek azlığına dahi neden olabildiği konusunda uyarıyor.

Haber Merkezi DHA
Yarım kiloluk toprak karışımı 100 liraya satılıyor.
Yarım kiloluk toprak karışımı 100 liraya satılıyor.

İnternet üzerinden para kazanmak uğruna vatandaşın sağlığını hiçe sayanlar her geçen gün artıyor.
Bir sosyal medya hesabında Konya’dan geldiği iddia edilen toprağın yarım kilosu 35 liraya, farklı bölgelerden getirildiği iddia edilen yarım kiloluk bir karışım ise 100 liraya satılıyor.

İnternetten alışverişte stok oyunu: Parayı işletip iade ediyorlar
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İnternetten alışverişte stok oyunu: Parayı işletip iade ediyorlar

Zararları saymakla bitmiyor

  • Toprak, kil, tebeşir, kömür gibi nesneleri yeme alışkanlığı tıpta pika sendromu olarak adlandırılıyor. Pika sendromunun ismi halk arasında fazla bilinmese de demir, çinko, kalsiyum eksikliği gibi nedenler ile kişiler bu maddeleri yeme eğilimine giriyor. Ancak uzmanlara göre bu durum, hiçbir mineralin eksikliğini gidermediği gibi kabızlık, bağırsaklarda parazit, cıva zehirlenmesi ve yetişkinlerde cinsel istek azlığına dahi neden olabiliyor.

Sosyal medyadan alışveriş yapanlar dikkat
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Sosyal medyadan alışveriş yapanlar dikkat

Pika sendromunun nedeni beslenme yetersizliği

  • Çocuklarda pika sendromunun yüzde 5-10 oranında görüldüğünü ifade eden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Çocuk Hematoloji Uzmanı Dr. Çetin Timur, pika sendromunun ağır nörolojik bozukluklara dahi neden olabileceğini belirterek şunları söyledi: "Sosyoekonomik durumu ve eğitim düzeyi düşük olan toplumlarda pika sendromu daha sık görülüyor. Bunun nedeni de gelişmiş ülkelere göre beslenmenin olumsuz etkileniyor olması. Maddi durumları yetersiz olduğu için kırmızı et, balık, yumurta, süt, yoğurt, peynir gibi gıdaların tüketimi azaldığı için bu elementlerin alınması da azalmakta ve dolayısıyla pika dediğimiz tablo da sosyoekonomik düzeyi düşük olan kesimlerde daha fazla görülmektedir. Bunun düzeltilmesi için kişilerin sosyoekonomik durumunun düzeltilmesi, eğitim durumuna yükseltilmesi, yani toplumun bu konuda eğitilmesi ve toplumun ekonomik durumunun düzeltilmesi ile pika oranı da azalır."

Nörolojik bozukluklara neden oluyor

Pika sendromu olanlarda cıva zehirlenmesi, ağır nörolojik bozukluklar, bağırsaklarda parazit ve yetişkinlerde libido kaybının görülebildiğini belirten Uzm. Dr. Timur, "Toprakla birlikte parazitleri, parazit yumurtalarını alabiliyorsun, cıva ya da kurşun zehirlenmesine maruz kalabiliyorsun. Bunların etkileri de kısa sürede gözükmüyor. Yedikçe daha sonra yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Ağır nörolojik bozukluklar meydana gelebiliyor. Çocuklarda dikkat eksikliği, davranış bozukluğu, eğitim başarısında düşme gibi tablolar sık gözükebiliyor yani akademik başarılar da azalıyor, çocuğun büyümesi geri kalıyor" dedi.

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