Prof. Dr. Ali Gürlek’ten kafatası eğrilikleri uyarısı: Erken teşhis hayati öneme sahip

09:5016/12/2025, Salı
G: 16/12/2025, Salı
“Kafatası eğriliklerinde erken teşhis ve doğru zamanlama hem estetik hem de beyin sağlığı açısından son derece önemlidir. "

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ali Gürlek, bebeklerde ve yetişkinlerde görülen kafatası eğriliklerinin erken teşhis edilmediği takdirde kalıcı sorunlara yol açabileceğini belirtti. Plagiosefali (düz kafa sendromu), brakisefali ve skafosefali gibi kafatası şekil bozukluklarının doğumsal nedenlerle ya da doğum sonrası dönemde gelişebildiğini ifade eden Gürlek, özellikle bebeklik döneminde sürekli aynı pozisyonda yatmanın önemli bir risk faktörü olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Gürlek, bebeklerde ilk aylarda beyin gelişiminin çok hızlı olduğunu ve bu süreçte kafatası kemiklerinin beyne yer açacak şekilde genişlemesi gerektiğini belirterek, kemiklerin erken kaynaması durumunda beyin sıkışması ve gelişim geriliği görülebileceğini söyledi. Erken dönemde fark edilen vakalarda pozisyon değişikliği, fizyoterapi ve kask tedavisiyle başarılı sonuçlar alınabildiğini, gecikmiş ve ileri vakalarda ise cerrahi müdahalenin kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.



Yetişkinlerde kafatası kemiklerinin sertleşmesi nedeniyle tedavinin genellikle cerrahi yöntemlerle yapıldığını aktaran Gürlek, bu tür ameliyatların mutlaka deneyimli ve multidisipliner bir ekip tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.


Prof. Dr. Ali Gürlek, “Kafatası eğriliklerinde erken teşhis ve doğru zamanlama hem estetik hem de beyin sağlığı açısından son derece önemlidir. Doğumdan sonra kafa şeklinde fark edilen her asimetri mutlaka uzmanlar tarafından değerlendirilmelidir,” dedi.



