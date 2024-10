Resimlerimde doğanın hazinelerini çiziyorum

Zihnimde geriye dönüp yolumu düşündüğümde, küçük kararların veya tesadüflerin ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğunu fark ediyorum. Hâlâ bir yolculuktayım ve nereye varacağımı görmek beni heyecanlandırıyor. Ya da daha doğru bir şekilde söylemem gerekirse, beni nereye götüreceklerini. Şu ana kadar resimlerim neredeyse her zaman benim için bir yol seçti. Çizim yapmayı ve resim yapmayı her zaman çok sevdim ve okuldayken bile ileride yaratıcı bir kariyer istediğimi biliyordum. Tasarım okudum ve bitirme tezimi bir manavın günlük yaşamına dair yaklaşık 300 çizim içeren büyük boyutlu bir kitap olarak hazırladım. Hocalarım, hevesimden ve azmimden çok etkilendiler, ancak sadece çizim yaparak para kazanmanın büyük bir şans gerektirdiğini de söylediler. İçimde bir tür temel güven uykuda gibiydi ve şanslı olacağım konusunda bir an bile şüphe duymadım. En azından şansımı denemeye değerdi. Çizimlerimi çeşitli yarışmalara hiçbir beklenti olmadan gönderdim. Bu bana o kadar hoş bir şekilde bağlayıcı olmayan bir şey gibi görünüyordu. Belki birilerinin dikkatini çekerdi ve eğer beğenilmezse fark edilmeden kalırdı. Gerçekten çok şanslıydım çünkü çizimlerim Bologna Çocuk Kitapları Fuarı’nda binlerce eser arasından seçildi ve uluslararası sergide sunuldu. Bu benim için bu yönde gitmem gerektiğine dair bir işaretti. Kısa bir süre sonra birkaç başka böyle tesadüf daha oldu ve bir gün büyük resim portföyümle birlikte Bologna Çocuk Kitapları Fuarı’na gittim ve orada ilk yayınevlerimi buldum.