Rus gelinlerin pandemi şifası

Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi’nde açılışa özel düzenlenen “Şifa Veren Sanat-Ebru” Sergisi, sanatseverlerin yoğun ilgisine mazhar oldu. Ebru sanatının en tanınmış simalarından olan Hikmet Barutçugil’in meşhur barut ebrularını Rusya coğrafyasından 5 sanatçı işleyince, ortaya sıra dışı bir sergi çıktı.

Rus sanatçılarla tanışmasını ve serginin çıkış hikâyesini anlatan Barutçugil, “Türkiye’de yaşayan Rusya coğrafyasından sanatçılar atölyemi ziyaret ettiklerinde ‘Ebrularla müşterek çalışma yapabilir miyiz?’ diye düşündük. Fikir beğeni görünce çalışmaya başladık. Sonunda 127 parçalık bir koleksiyon çıktı. Biz bu projenin adına kendi aramızda ‘Rus gelinler’ koymuştuk. Bu projenin pandemi döneminde onlara çok büyük bir şifa kaynağı olduğunu, morallerini yükselttiğini söylemeleri üzerine, ismini de kendileri koydular” açıklamasında bulundu.

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HAYAT Hikmet Barutçugil öğrencilerle buluştu

Kendi kültürlerinin estetik bilgilerini bizim kültürümüzle birleştirerek çalışmalarını yaptıklarını söyleyen Barutçugil, “Ebru sanatı soyuttur zaten, bir ayna gibi herkesin içindekini yansıtır. Cenab-ı Allah hepimizi ayrı ‘Esma’larda yarattığı için, görseller de ona göre tecelli ediyor” ifadelerini kullandı.

Ebru ve modern resmi bir araya getiren 70 eserin teşhir edildiği “Şifa Veren Sanat-Ebru” sergisi, 30 Ocak 2022’ye kadar Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisinde görülebilecek.