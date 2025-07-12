Sanatla adaletin izinde: Âdil-i Mutlak Van’da sanatseverlerle buluştu

Ziraat Katılım’ın sponsorluğunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçirilen serginin açılış töreni, sanatseverler ve protokol üyelerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Van Vali Yardımcısı Tuğba Polat, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdullah Aras, Hattat Tahsin Kurt ve Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü gibi isimlerin katıldığı törenin ardından davetliler sergiyi gezerek eserlere dair bilgi aldı.

13 usta hattattan adalet temalı eserler

Sergide, 13 hattatın, Kur’an-ı Kerim’de geçen adalet temalı ayet-i kerimeleri yorumladığı özgün eserler yer aldı. Farklı teknik ve üsluplarla hazırlanan bu 13 eser; yazı sanatının incelikleriyle estetiğin içinde derin bir manevi anlam taşıdı. Her bir eser; harflerin ritmi, çizgilerin dengesi ve kompozisyonun bütünlüğüyle ilahi adaletin izini sürdü.

Bu yıl “Âdil-i Mutlak” teması çerçevesinde hazırlanan koleksiyona, geleneksel sanatımızın önemli dallarından biri olan tezhip sanatı da dâhil edildi. Hat eserlerine eşlik eden 12 adet tezhip eseri, sergiye ayrı bir derinlik ve zarafet kazandırdı. Bu eserler, İstanbul’daki açılıştan sonra ilk kez Van’da da sergilendi. Serginin İstanbul’daki ilk durağı Tophane-i Âmire’de yalnızca iki ayda 90.000’in üzerinde ziyaretçi ağırlamıştı.

Toplumun vicdanına sanatla dokunmak

Albayrak Grubu’nun her yıl farklı bir tema çerçevesinde kurguladığı hat takvimi sergileri, yalnızca sanatseverlere değil; aynı zamanda toplumsal farkındalık oluşturmak isteyen tüm kesimlere hitap ediyor. Bu yılın teması olan “Âdil-i Mutlak”, Filistin başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde adaletin yara aldığı günümüz koşullarına bir sanat cevabı niteliği taşıyor.

Sergi, daha önce İstanbul’da Tophane-i Âmire’de açılmış ve sadece iki ayda 91.265 ziyaretçiye ulaşarak büyük bir ilgi görmüştü. Ardından Şanlıurfa ve Bursa duraklarında da sergilenen eserler, şimdi de Van’da sanatseverlerle buluştu.

Ziyaret Bilgileri

Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi, 12 Temmuz – 23 Temmuz tarihleri arasında, Eski Van Şehri Hüsrevpaşa Camii Külliyesi'nde, her gün 07.00 – 22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.







