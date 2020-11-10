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Son dakika: RTÜK internetten lisanssız yayın yapan radyolara 72 saat süre verdi

RTÜK'ten son 72 saat uyarısı: İnternetten lisanssız yayın yapan radyolar kapanabilir

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Türkiye'de internet üzerinden lisanssız yayın yapan radyolara, lisans müracaatında bulunmaları için 72 saat süre verildiğini belirterek, başvuruda bulunmayanlarla ilgili erişim engelleme süreci başlatılacağını ifade etti.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'de internet üzerinden lisanssız yayın yapan radyolara, lisans müracaatında bulunmaları için 72 saat süre verildiğini belirten Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, lisans müracaatında bulunmaları için 72 saat süre verildiğini belirterek, başvuruda bulunmayanlarla ilgili erişim engelleme süreci başlatılacağını ifade etti.

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Erişim engeli gelecek

Uslu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemize yönelik internet üzerinden isteğe bağlı müzik yayını hizmeti sunan 'Deezer' ve 'Tidal' platformlarına, kurumumuza lisans müracaatında bulunması için 72 saat süre verildi. Bununla birlikte, 'http://enbursa.com', 'http://serikajanstv.com', 'http://kent19.tv', 'http://radiokent.net' sitelerine de lisans müracaatı için aynı süre verildi. Başvuruda bulunmayanlarla alakalı erişim engelleme süreci başlatılacaktır" dedi.

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Uslu'nun yaptığı paylaşım

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