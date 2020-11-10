RTÜK'ten son 72 saat uyarısı: İnternetten lisanssız yayın yapan radyolar kapanabilir

Türkiye'de internet üzerinden lisanssız yayın yapan radyolara, lisans müracaatında bulunmaları için 72 saat süre verildiğini belirten Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, lisans müracaatında bulunmaları için 72 saat süre verildiğini belirterek, başvuruda bulunmayanlarla ilgili erişim engelleme süreci başlatılacağını ifade etti.

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Erişim engeli gelecek

Uslu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemize yönelik internet üzerinden isteğe bağlı müzik yayını hizmeti sunan 'Deezer' ve 'Tidal' platformlarına, kurumumuza lisans müracaatında bulunması için 72 saat süre verildi. Bununla birlikte, 'http://enbursa.com', 'http://serikajanstv.com', 'http://kent19.tv', 'http://radiokent.net' sitelerine de lisans müracaatı için aynı süre verildi. Başvuruda bulunmayanlarla alakalı erişim engelleme süreci başlatılacaktır" dedi.

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