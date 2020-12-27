Koronavirüs Çin aşısında sakınca yok
BİLİMSEL GELİŞMELER

Çin aşısında sakınca yok: Çin aşısı tehlikeli mi?

Çin aşısında sakınca yok

BioNTech’in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Çin’in Sinovac aşısının etkili ve güvenli olduğunu söyledi. Şahin, “Çin aşısı veya BioNTech aşısı veya başka devletin aşısı diye hiç sakınca olmasın. Çinliler de bu aşıyı uzun bir şekilde deneylerden ve klinik testlerden geçirdi” dedi. Türkiye’de bir araştırma merkezi açmak istediklerini belirten Prof. Şahin, TÜBİTAK’la görüştüklerini kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uğur Şahin
Uğur Şahin

BioNTech’in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye ile önceki gün imzaladıkları aşı anlaşmasından memnun olduğunu ve anavatanlarında yatırım yapmak istediklerini söyledi. Şahin, “Türkiye doğduğumuz ülke, anavatanımız. Kalbimizin olduğu yer. Türkiye’deki insanlara yardım edebilecek olmak bizim için büyük mutluluk” dedi.

Aşı en geç 11 Ocak’ta
KORONAVİRÜS
Aşı en geç 11 Ocak’ta

"Başka kanser çalışmalarını da Türkiye’de yapmak istiyoruz"

  • Türkiye’ye ilk defa ürünlerini getirdiklerini kaydeden Şahin şöyle devam etti: “Türkiye’de hem araştırma yapmak istiyoruz. TÜBİTAK ile görüşmelerimiz var. Birkaç üniversitede profesörlerle çalışmaya başladık. Türkiye’de de BioNTech şirketinin bir yerini açmak istiyoruz. Mühim olan bu enfeksiyon aşılarından başka kanser çalışmalarını da Türkiye’de yapmak istiyoruz. Allah izin verirse gelecek yaz Türkiye’de de kanser bölümünde klinik çalışmalarına başlarız. Planlarımız var. Bunları inşallah başarabiliriz. Şimdi 2021 yılında normal bir duruma geldikten sonra hakikaten Türkiye’de değişik yerlerde BioNTech şirketinin ofislerini açmak ve AR-GE yapmak istiyoruz. Türk üniversiteleri ve şirketleriyle beraber çalışmak istiyoruz. İlk senede belki bir iki üç proje olabilir ve başarılı olursak projeleri fazlalaştırabiliriz.”

Aşı çağrısı
GÜNDEM
Aşı çağrısı

AŞILAR YAZA KADAR YETİŞECEK

Türkiye’ye Kovid-19’dan korunma konusunda disiplinli ve sabırlı olma çağrısında bulunan Şahin, “Başkalarını, sevdiklerimizi tehlikeye atmamamız gerekiyor. Yardım geliyor. Yaza kadar yetişecek. Sabırlı olalım. İnşallah gelecek yazın sonunda hepimizin normal hayata dönme ihtimali var. Mühim olan bizim aşıyla ve başka aşılarla, Türkiye’de de aşı üretiliyor ve Çin’den aşı gelecek, bütün şirketlerle beraber olarak yeterince aşı dozu Türkiye’ye hazır edebileceğiz” dedi.

Almanya'da ilk koronavirüs aşısı 101 yaşındaki bir kişiye yapıldı
KORONAVİRÜS
Almanya'da ilk koronavirüs aşısı 101 yaşındaki bir kişiye yapıldı

Çin aşısı güvenli

  • Çin’in ürettiği Sinovac aşısını değerlendiren Şahin, “Şimdi Çin’den gelen aşı da etkili olduğunu gösteriyor. Galiba yüzde 85, yüzde 86 etkisi var. Bu güzel ve etkili bir aşı sayılır. Çin aşısı veya BioNTech aşısı veya başka devletin aşısı diye hiç sakınca olmasın. Çinliler de bu aşıyı uzun bir şekilde deneylerden ve klinik testlerden geçirdi. Mühim olan yeterince sayıda aşı Türkiye’de olması lazım. Şimdiye kadar gördüğüm bütün aşılar iyi etki gösteriyor ve yardım edebilir.” diye konuştu.

Çin aşısı %91 etkili: Ara rapor çıktı
KORONAVİRÜS
Çin aşısı %91 etkili: Ara rapor çıktı
Abone Ol Google News
El Ahbar gazetesi hacklendi

El Ahbar gazetesi hacklendi

Lübnan merkezli​ gazete, BAE'nin planını ifşa etmişti.
İttifakta kriz çıkaran imar rantı

İttifakta kriz
çıkaran imar rantı

Dosyanın detaylarına Yeni Şafak ulaştı.
Türkiyeye akıllı yatırım

Türkiye'ye akıllı yatırım

​Oppo üretime şubatta başlıyor.
Akar ve komutanlar Libya'da

Akar ve komutanlar Libya'da

​Hafter'in ateşkesi bozma girişimi sonrası Türkiye'den hamle.
Salgının yükü artıyor

Salgının yükü artıyor

Tedavi görenler dünya genelinde 22 milyonu geçti.
Polise "Turistim" dedi

Polise "Turistim" dedi

Afgan uyruklu işçi olduğu ortaya çıkınca ceza kesildi.

​Prof. Dr. Uğur Şahin'den Türkiye açıklaması.
Türkiye'de <br>mutasyon var mı?

Türkiye'de
mutasyon var mı?

​Bakan Koca, cevabı merak edilen soruyu cevapladı.
Trabzon'dan<br> lider döndü

Trabzon'dan
lider döndü

​Trabzonspor'u 2-0 yenen Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu.
Vaka sayısı artıyor

Vaka sayısı artıyor

Koronavirüse yakalanan futbolcular belli oldu.

Güzel haberler <br>devam ediyor

Güzel haberler
devam ediyor

Koronavirüste düşen sayılar umut veriyor.
Gözyaşı 46 yıldır dinmedi
Dünya

Gözyaşı 46 yıldır dinmedi

Kıbrıs’ta 1974’te Rum terör örgütü EOKA-B’nin Muratağa-Sandallar katliamında şehit olan ve DNA testiyle kimlikleri belirlenen 14 çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Muratağa köyünde yürüttüğü kazılarda bulunan cenazeler için devlet töreni düzenlendi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, acılı ailelere başsağlığı dilerken “Bugün burada anneler babalar ağlıyor, 46 yıldır ağlıyorlar. Biz de onların yanındayız” dedi.
Oppo üretime şubatta başlıyor: Türkiye üretim üssü oluyor
Teknoloji

Oppo üretime şubatta başlıyor: Türkiye üretim üssü oluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’de yatırım kararı alan Çinli telefon markası Oppo’nun şubat ayında üretime başlamayı planladığını açıkladı. Yabancı yatırımcıları, ülkeye çekmek için bir savaş verdiklerini belirten Varank, Türkiye’nin bir üretim üssü haline geldiğini söyledi. Oppo’nun yatırımıyla bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.
Libya çıkarması
Dünya

Libya çıkarması

Türkiye; BAE ve Mısır’ın kullandığı darbeci Hafter’in Libya’daki ateşkesi bozma adımlarından sonra kritik bir adım attı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile birlikte Libya’ya giderek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü. Akar, bugün de Libya’daki birliklerimizi ziyaret ederek Türkiye’ye tehditler savuran Hafter’e mesaj verecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.