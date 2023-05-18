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Merkez Bankası’ndan nakit avans kararı: 15 bin TL sınırı getirildi

Merkez Bankası, nakit avans çekimine yönelik sınırlamada ayrıntılar belli oldu. Nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin TL'ye kadar olan kısım menkul kıymet düzenlemesinden muaf tutulacak. Nakit avans ve kuyum harcamalarında 15 bin TL'lik istisna için kart limitinin 50 bin TL'nin üzerinde olması gerekecek. İşte kredi kartından ve kredili mevduat hesabından yapılan nakit avans çekimleri ile ilgili yeni düzenlemenin detayları.

16:38 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kredi kartından avans çekme limiti ne kadar?

Kredi kartından avans çekme limiti ne kadar?

Kredi kartından ve kredili mevduat hesabı olanları ilgilendiren bir son dakika kararı alındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında düzenlemeye gitti.

Kredi kartlarından nakit avans kullanımının son dönemde artması nedeniyle getirilen sınırlamanın ayrıntıları netleşti. Merkez Bankası, düzenleme için bankalara uygulama talimatı gönderdi. Buna göre nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin TL'ye kadar olan kısım menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmeyecek.

Kredi kartından avans çekme limiti ne kadar?

Başka bir deyişle 15 bin TL'ye kadar olan nakit avans harcamaları uygulamadan muaf tutulacak. Nakit avans ve kuyum harcamalarında 15 bin TL'lik istisna için kart limitinin 50 bin TL'nin üzerinde olması gerekecek. Kişisel kredi kartlarından belirli limitin üzerinde yapılan nakit avans çekimi menkul kıymet tesisi uygulamasına tabi tutulmuştu. Aynı karar kuyum harcamaları için de geçerli kılınmıştı. Her iki başlık için de yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirilmişti.

Kredi kartına nakit avans ya da taksitli nakit avans maliyetleri aylık bazda yüzde 1,36 faiz ile TL cinsi en düşük borçlanmayı sağladığı için seçim öncesinde bireysel talebin en yüksek olduğu borçlanma kanalı haline gelmişti.

#Merkez Bankası
#kredi kartı
#nakit avans
37 dakika önce
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