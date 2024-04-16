Okullar ne zaman kapanacak? sorusu hem velilere hem de öğrenciler tarafından araştırılıyor. MEB 2024 okulların kapanış ve açılış tarihi, bayram sonrası ders başı yapılmasıyla öğrenci, öğretmen ve velilerin gündeminde yer alıyor. İlkokul 1,2,3,4. sınıf, ortaokul 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10,11 ve 12’nci sınıf öğrencileri için dokuz günlük tatil takvimi belli oldu.