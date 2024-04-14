Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman?

Okullar ne zaman kapanacak? sorusu hem velilere hem de öğrenciler tarafından araştırılıyor. Ramazan Bayramı tatili ile ara tatili aynı anda yaşayan milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde artık yaz tatili var. İkinci ara tatilin bu yıl Ramazan Bayramı'yla denk gelmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci hafta sonuyla birlikte 9 günlük tatil yaptı. 2023-2024 eğtim öğretim döneminin büyük bir kısmını geride bırakan öğrenciler, yaz tatili sürecini araştırıyor. Peki okullar ne zaman kapanacak? İşte yaz tatili başlangıç tarihi 2024