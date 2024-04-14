Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman?

Okullar ne zaman kapanacak? sorusu hem velilere hem de öğrenciler tarafından araştırılıyor. Ramazan Bayramı tatili ile ara tatili aynı anda yaşayan milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde artık yaz tatili var. İkinci ara tatilin bu yıl Ramazan Bayramı'yla denk gelmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci hafta sonuyla birlikte 9 günlük tatil yaptı. 2023-2024 eğtim öğretim döneminin büyük bir kısmını geride bırakan öğrenciler, yaz tatili sürecini araştırıyor. Peki okullar ne zaman kapanacak? İşte yaz tatili başlangıç tarihi 2024
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri MEB tarafından belli olmuştu. Bu yılın eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 14 Haziran 2024 Cuma kapanacak. 14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.