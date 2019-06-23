Anadolu'da İstanbul seferberliği

Binali Yıldırım’a verilen oyların Ekrem İmamoğlu’na yazıldığı 31 Mart’ın rövanşı bugün. 10,5 milyonu aşkın seçmen 31 bin 124 sandıkta bu kez tek pusulada oy kullanacak. Türkiye seçim tarihinin bu çok önemli gününde vatandaşlar, ülkemize çağ atlatan hizmetlerin mimarı Yıldırım ile ‘proje’ olduğu iddialarının odağındaki İmamoğlu arasında tercih yapacak. FETÖ, PKK ve HDP’nin açık destek verdiği İmamoğlu’nun akıbetini ABD ve başta Yunanistan olmak üzere Avrupa ülkeleri yakından takip ediyor. Çalınmış oylarla oturduğu başkanlık koltuğunda yaptığı ilk iş 16 milyon İstanbullunun tüm özel verilerini dışarıdan birilerine kopyalatmaya çalışmak olan İmamoğlu, yarım kalan bu girişimini tamamlayacak mı, buna İstanbullu karar verecek. FETÖ’cü teröristlerin mahkeme salonunda “Her şey çok güzel olacak” diye umut bağladığı İmamoğlu mu, yoksa “Biz yaptık, yine biz yaparız” diyen Binali Yıldırım mı galip gelecek, son söz milletin.

İSTANBUL’A AKIN ETTİLER

Ülke üzerindeki her türlü ‘kirli proje’ye karşı vatandaşlar teyakkuzda. Yurdun dört bir yanında tatilde ya da memleketlerinde olan yüzbinlerce kişi yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için İstanbul’a akın etti. Seçmen kütüğü İstanbul’da olup başka şehirde olanlar adeta seferberliğe kalkarak yollara döküldü. Mega kentteki havalimanı ve otogarlar dolup taştı. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Anadolu Yakası’ndaki cep otogarlarının yanı sıra İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda da seçim hareketliliği yaşandı. Dün havayolu şirketlerinin internet sitelerinde neredeyse her sefer için son biletlerin satışta olduğu gözlenirken, AK Parti ve CHP de kendi seçmenini İstanbul’a taşımak için çalışmalarını son güne kadar sürdürdü. Parti teşkilatları tatil bölgelerinde olan kayıtlı seçmeni için İstanbul’a binlerce otobüs kaldırdı. Sandık için yurtdışından gelen bile oldu. İstanbul Havalimanı’na inen vatandaşlar dış ve iç hatlar geliş terminali ile çıkışlarda yoğunluğa sebep oldu.

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Hemşehri desteği



Bugünkü seçimler için oy kullanma hakkı bulunan Erzincan’daki vatandaşlar hemşehrileri olan Cumhur İttifakı’nın AK Partili adayı Binali Yıldırım’a destek için otobüslerle yola çıktı. AK Parti Erzincan İl Başkanlığı, tatilini Erzincan’da geçiren ve ikametgahı İstanbul’da olan seçmen için 37 otobüs tahsis etti. AK Partili vatandaşlar bu otobüslerle İstanbul’a gönderildi. AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, “37 otobüsün yanısıra 500 kadar seçmen da kendi imkanları ile İstanbul’a gitti” diye konuştu. Birçok ilden olduğu gibi Karabük’teki seçmen de rotayı İstanbul’a çevirdi. AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, kentlerindeki 500’den fazla seçmenin oy vermek için İstanbul’a gittiğini belirtti. Altınöz, “Gerekli çabayı gösteriyoruz. Son bir haftadır bilet alarak gönderdiklerimiz var. Bilet bulamadıklarımızı da otobüs tutarak gönderdik” dedi.





Sahiller boşaldı

İstanbullu seçmen sandığa kilitlendi. Normal zamanda dolu olan İstanbul’un çevre sahilleri boş kalırken, İstanbullunun sıklıkla tercih ettiği Ağva plajlarındaki yoğunluk ise azaldı. Cumhuriyet tarihinin en yoğun katılımlı seçimine sahne olması beklenen belediye başkanlığı yarışı tatildekileri de İstanbul’a çekti, Ege sahilleri büyük oranda boşaldı. İşletmeciler, sahillerde seçim nedeniyle boşluklar olduğunu ve hafta başından itibaren yeniden yoğunluk beklediklerini söyledi. Bodrum’da bulunan İstanbul seçmeni de oylarını kullanmak için İstanbul’a hareket edince plajlar yabancı turistlere kaldı.