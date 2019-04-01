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Trabzon Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları!

Trabzon 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Trabzon ilinde hangi adayların kaç oy aldığı sayfamızda. Trabzon Yerel Seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak Trabzon Yerel seçim sonuçları sayfasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzon seçim sonuçları.
Trabzon seçim sonuçları.

Trabzon Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Trabzon ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Trabzon seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Trabzon ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Trabzon ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Trabzon 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Trabzon Akçaabat Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Trabzon Araklı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Trabzon Arsin Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Trabzon Çaykara Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Trabzon Maçka Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Trabzon Of Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Trabzon Sürmene Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Trabzon Tonya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Trabzon Vakfıkebir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Trabzon Yomra Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Trabzon Beşikdüzü Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Trabzon Şalpazarı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Trabzon Çarşıbaşı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Trabzon Dernekpazarı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Trabzon Düzköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Trabzon Hayrat Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Trabzon Köprübaşı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Trabzon Ortahisar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

TRABZON

Trabzon, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi dokuzuncu şehri. Trabzon İl Nüfusu: 807.903'tür. (2018) Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alan ilin Karadeniz'e kıyısı bulunur. Karadeniz sahili ile Zigana Dağları arasında yer almakta olup yüz ölçümü açısından az bir alan kaplar. Batısında Giresun'a bağlı Eynesil ilçesi, güneyinde Gümüşhane'ye bağlı Torul ilçesi ve Bayburt, doğusunda da Rize'ye bağlı İkizdere ve Kalkandere ilçeleri bulunur.

7 Eylül 2010 tarih ve 27695 sayılı resmi gazetede yayımlanan karar ile birlikte 7 belde ve 29 köy tüzel kişilikleri kaldırılarak belediye sınırlarına dahil edilmiştir. Bu son düzenleme ile birlikte belediye nüfusu 402.166'ya çıkmıştır.

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Trabzon, günümüzde Karadeniz Bölgesi'nin Samsun'dan sonra ikinci büyük kentidir. Trabzon, 12 Kasım 2012 tarihinde kabul edilen büyükşehir yasa tasarısı ile büyükşehir belediyesi olmuş ve merkez ilçe kaldırılarak Ortahisar ilçesi kurulmuştur. Trabzon iki il ile birliktede "şehzadeler şehri" olarak anılır.

Evliya Çelebi Trabzon için şöyle demiş: Bu şehre küçük İstanbul denilse yeridir. İrem bağları gibi süslü bir şehirdir burası.

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