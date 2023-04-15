Yeni Şafak’ın 'tavrı': Bağımsız bölünmez ve müreffeh Türkiye

28 yıllık geçmişinde Yeni Şafak, çizgisini hiçbir zaman değiştirmemiş, tavrını bugüne kadar büyük bir ferasetle korumuştur…

Bizim; vicdanımız ve fıtratımızla bağlı olduğumuz bazı kavramlar, ülkemizi bekleyen tehdidin önünde birer abide gibi dikilmesi gerektiğine inandığımız ‘koruma kalkanlarımız’ var… Milletimizi ve ülkemizi sakınacak… Bu tavır, günümüzde, gazetemizin sürmanşetinde duyurulan üç temel kavram üzerinden ifade ediliyor: Bağımsız, bölünmez ve müreffeh Türkiye…

14 Mayıs 2023 günü millî irade bir karar verecek… O kararda yol gösterecek en önemli pusula; ülkemizin de varoluş nedenini inşa eden bu üç kavram olacaktır…

Türkiye Cumhuriyeti’nin kendini var etme mücadelesi, şehit kanlarıyla yazılmış o destan bu üç kavram uğrunaydı. Darbelerle, dış tehdit ve müdahale çabaları ile içerideki iş birlikçilerin kurmaya çalıştıkları oyunlar üzerinden okunabilecek bir Türkiye siyasi tarihi söz konusu. Ne mutlu bize ki; bunların oyunlarını bozan, darbe girişimlerini püskürten, her türden vesayetin izlerini silen bir millet iradesine sahibiz.

Bugün, seçimin hemen öncesinde, siyasi ikbal arayışları peşinde bizi bu iradeden yoksun bırakmak, koruma kalkanlarımızı zayıflatmak, Türkiye’yi yalnızca adı kalacak biçimde kimliksizleştirerek boyunduruk altına sokmak isteyenler olduğunu açıkça görüyoruz.

Savunma sanayiinde, enerjide, dış politikada ezber bozan, kendi kurallarımızı yazan ve dünyayı bu yeni düzene davet eden hamlelerimiz, ekonomik bağımsızlığımızın kilit taşlarıdır. Ekonomik bağımsızlığımız ise ülkemizi ülke yapan, halkımızı özgüvenli kılan, ona kimliğini kazandıran millî bağımsızlığımızın kilit taşıdır…

O nedenle Yeni Şafak’ın dün olduğu gibi bugün ve tabii 14 Mayıs seçimlerinden sonra da tarafı bellidir: Bağımsız, bölünmez ve müreffeh Türkiye…