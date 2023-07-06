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Seyyanen zam nedir, ne demek?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’de memurlara enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacağını açıklamasının ardından vatandaşlar seyyanen zammın ne olduğunu merak ederek araştırıyor. Bilindiği üzere Türkçede "seyyanen" kelimesi, ‘’eşit bir biçimde, eşit olarak’’ anlamlarını taşıyor. Peki, Seyyanen zam ne demek? Seyyanen zam ne anlama geliyor? İşte soruların yanıtları.

09:28 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
SEYYANEN ZAM NE DEMEK? | Seyyanen zam ne anlama geliyor?

SEYYANEN ZAM NE DEMEK? | Seyyanen zam ne anlama geliyor?

‘’Seyyanen nedir, ne demek?’’ soruları memurlara yapılan zammın ardından gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihi arası için memurlara yüzde 17,55'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacak. “ dedi. Bu açıklamanın ardından seyyanen zammın ne anlama geldiği merak konusu oldu. İşte detaylar.

SEYYANEN ZAM NEDİR, NE DEMEK? SEYYANEN ZAM NE ANLAMA GELİYOR?

Seyyanen zam terimi, iş dünyasında sıklıkla duyulan ve çalışanlara eşit şekilde uygulanan bir zam politikasını ifade eder. Bu yaklaşımda, belirli bir çalışan grubuna yüzdelik olarak değil, tüm çalışanlara aynı miktarda zam yapılır. Yani, maaşlar arasındaki farklar azaltılarak herkesin maaşı aynı miktarda artırılır.

Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zam da oran 200 TL ise herkesin maaşı o kadar artar.

Memur maaş zammıyla ilgili çeşitli formüller üzerinde duruluyor. Formüllerin özünü artışın bir kısmının yüzdelik zam, bir kısmının da seyyanen zam şeklinde yapılması oluşturuyor.

Memur maaşlarına yapılacak artışın bir kısmının seyyanen, bir kısmının yüzdelik zam şeklinde yapılması sonucu en düşük memur maaşı ile en yüksek memur maaşı arasındaki makas daralacak.


Memurlara seyyanen zam artışı ne kadar?
Memurlara seyyanen zam artışı ne kadar?

Memur ve emekli temmuz zammı için gözler enflasyon rakamlarına çevrilmişti. 6 Aylık enflasyon TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 3,92 olurken yıllık enflasyon yüzde 38,21 olduğu duyuruldu. Milyonlarca memurun merakla beklediği zam oranı belli oldu. memur ve emeklilerin maaş artışlarını da içeren kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Memurlara yüzde 17,55'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacak. 2023 yılı kümülatif artış oranı ortalama memur maaşında yüzde 142 oranında artışı sağlamış olunacak. Peki seyyanen zam nedir, ne anlama geliyor? Zamlı memur maaşları ne kadar oldu? Doktor, avukat, hemşire, polis, öğretmen, kaymakam maaşı ne kadar, kaç TL oldu?


#seyyanen zam
#Abdullah Güler
#AK Parti Grup Başkanı
#memur zammı
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