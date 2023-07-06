SEYYANEN ZAM NE DEMEK? | Seyyanen zam ne anlama geliyor?

Memur ve emekli temmuz zammı için gözler enflasyon rakamlarına çevrilmişti. 6 Aylık enflasyon TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 3,92 olurken yıllık enflasyon yüzde 38,21 olduğu duyuruldu. Milyonlarca memurun merakla beklediği zam oranı belli oldu. memur ve emeklilerin maaş artışlarını da içeren kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Memurlara yüzde 17,55'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacak. 2023 yılı kümülatif artış oranı ortalama memur maaşında yüzde 142 oranında artışı sağlamış olunacak. Peki seyyanen zam nedir, ne anlama geliyor? Zamlı memur maaşları ne kadar oldu? Doktor, avukat, hemşire, polis, öğretmen, kaymakam maaşı ne kadar, kaç TL oldu?