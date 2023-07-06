SEYYANEN ZAM NE DEMEK? | Seyyanen zam ne anlama geliyor?
‘’Seyyanen nedir, ne demek?’’ soruları memurlara yapılan zammın ardından gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihi arası için memurlara yüzde 17,55'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacak. “ dedi. Bu açıklamanın ardından seyyanen zammın ne anlama geldiği merak konusu oldu. İşte detaylar.
SEYYANEN ZAM NEDİR, NE DEMEK? SEYYANEN ZAM NE ANLAMA GELİYOR?
Seyyanen zam terimi, iş dünyasında sıklıkla duyulan ve çalışanlara eşit şekilde uygulanan bir zam politikasını ifade eder. Bu yaklaşımda, belirli bir çalışan grubuna yüzdelik olarak değil, tüm çalışanlara aynı miktarda zam yapılır. Yani, maaşlar arasındaki farklar azaltılarak herkesin maaşı aynı miktarda artırılır.
Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zam da oran 200 TL ise herkesin maaşı o kadar artar.
Memur maaş zammıyla ilgili çeşitli formüller üzerinde duruluyor. Formüllerin özünü artışın bir kısmının yüzdelik zam, bir kısmının da seyyanen zam şeklinde yapılması oluşturuyor.
Memur maaşlarına yapılacak artışın bir kısmının seyyanen, bir kısmının yüzdelik zam şeklinde yapılması sonucu en düşük memur maaşı ile en yüksek memur maaşı arasındaki makas daralacak.