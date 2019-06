Aslan Bruma’da sona yaklaştı

Teknik direktörlüğe Nagelsmann’ı getiren Leipzig’de Bruma satış listesine konuldu. Alman ekibi iki sene önce 14 milyon Euro bonservis yatırımı yaptığı Portekizli yıldızı satma kararı aldı. Gelişmeleri yakından takip eden Galatasaray ise Leipzig’den eski futbolcusunu isteyerek “Bize bir sezon kiralayın. Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak ve piyasa yapacak. Siz de kazanın biz de” önerisinde bulundu. UEFA Finansal Fair Play yüzünden bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılı kulüp, Rodrigues ve Onyekuru gibi Bruma’nın da Galatasaray’da sınıf atlayacağını düşünüyor. Leipzig iyi bir teklif gelmemesi halinde Bruma’yı kiralık olarak Galatasaray’a göndermeye razı olacak. Portekizli oyuncunun da eski takımına gelmeyi tercih ettiği ve Leipzig’e bu isteğini ileteceği öğrenildi.

ONYEKURU MUTLU

Galatasaray’da kiralık sözleşmesi sona eren ve Everton’a dönen, ancak İngiltere’deki çalışma izni sorunundan dolayı farklı opsiyonlara yönelenen Onyekuru, kariyerine sarı-kırmızılı takımda devam etmek istiyor. Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan Onyekuru menajeri D’Avila ile yaptığı görüşmede İstanbul’da kalmak istediğini dile getirdi.

Cimbom 8 numara arıyor

Galatasaray’da üst düzey bir 8 numara aranıyor. Transferde önceliğini orta saha takviyesine veren sarı-kırmızılılara, Yunanistan’dan Bibras Natcho önerisi geldi. Olimpiakos, 1 yıl sözleşmesi kalan İsrailli orta saha oyuncusunu, bedava göndermeye hazır.

Yasin Öztekin parasını istiyor

2014-2018 yılları arasında Galatasaray formasını giyen Yasin Öztekin’in sarı-kırmızılı takımdaki alacağının 700 bin Euro olduğu ortaya çıktı. Hak edişini bir türlü alamayan Yasin Öztekin de avukatı aracılılığıyla hukuki yollara başvurdu.