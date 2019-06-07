SÜPER LİG

Aslan Bruma’da sona yaklaştı

Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Onyekuru’yu, ekonomik nedenlerden dolayı kadroda tutması zor olan Galatasaray, Leipzig’de düşünülmeyen eski oyuncusunu kiralamak istiyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Bruma

Bruma

Teknik direktörlüğe Nagelsmann’ı getiren Leipzig’de Bruma satış listesine konuldu. Alman ekibi iki sene önce 14 milyon Euro bonservis yatırımı yaptığı Portekizli yıldızı satma kararı aldı. Gelişmeleri yakından takip eden Galatasaray ise Leipzig’den eski futbolcusunu isteyerek “Bize bir sezon kiralayın. Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak ve piyasa yapacak. Siz de kazanın biz de” önerisinde bulundu. UEFA Finansal Fair Play yüzünden bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılı kulüp, Rodrigues ve Onyekuru gibi Bruma’nın da Galatasaray’da sınıf atlayacağını düşünüyor. Leipzig iyi bir teklif gelmemesi halinde Bruma’yı kiralık olarak Galatasaray’a göndermeye razı olacak. Portekizli oyuncunun da eski takımına gelmeyi tercih ettiği ve Leipzig’e bu isteğini ileteceği öğrenildi.

ONYEKURU MUTLU

Galatasaray’da kiralık sözleşmesi sona eren ve Everton’a dönen, ancak İngiltere’deki çalışma izni sorunundan dolayı farklı opsiyonlara yönelenen Onyekuru, kariyerine sarı-kırmızılı takımda devam etmek istiyor. Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan Onyekuru menajeri D’Avila ile yaptığı görüşmede İstanbul’da kalmak istediğini dile getirdi.

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Varsa yoksa Trabzonspor
Varsa yoksa Trabzonspor

Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Karaman, Trabzon’un farklı bir şehir olduğuna değinerek, “Başkan ve yönetim, camiaya iyi hizmet verebilme noktasında hep önümüzü açtılar, önümüzü süpürdüler, pislik bırakmamaya gayret gösterdiler. Eğer dokusunu bozma adına ısrarcı olmazsak, bu şehir her şeyiyle farklı bir şehir. Yönetim, teknik heyet, taraftar ve medya olarak, bu kulübün menfaatini her zaman en önde tutmalıyız. Varsa yoksa Trabzonspor. İmzaları atıyoruz evet ama ben Trabzonspor’da hiçbir zaman profesyonel olarak sözleşme imzalamadım. Futbolculuğumda burada 10 milyar liraya imza atarken İstanbul kulüplerinin ilk teklifi 25 milyar lira olmuştu. Ben konuşmadım, düşünmedim bile. Ben burada sözleşmeye bakmam. Sözleşmenin içerisinde ne yazdığını biliyorsam evlatlarıma kavuşmak nasip olmasın” diye konuştu.DURUŞTAN TAVİZ VERMEYİZTrabzonspor’a hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Karaman, zaman zaman yaşanan zorlukların bazen imkan ve fırsatları da beraberinde getirdiğini dile getirdi. Sorumluluklarını da bildiklerini söyleyen Karaman, “Hiçbir zaman kaz tüyü yataklarda, mükemmel maddi ortamlar sunulmadı bize. Sporculuk duruşundan asla taviz vermeyen, öğrenmeye gayret eden bir öğrenci grubum vardı. Öğrenmeye de devam edecekler, tıpkı bizler gibi. Bizde bu oyuncu grubu olduğu sürece saha içerisinde de mücadele eden taraftar grubu olduğu müddetçe şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Her oyuncu bizim için çok değerli. Bunun içerisinde bizim üzülerek gönderdiğimiz oyuncular da dahil bütün çabamız onları kazanma adına olur” dedi. BİR OYUNCU BİLE İSTEMEDİMTeknik direktör Ünal Karaman, yönetimden transfer anlamında oyuncu istemediğini sadece kriterleri belirleyerek ilettiğinin altını da çizerek, “Ben bir tane oyuncu istemedim. Ben kriter belirlerim. Bir, aile sıcaklığını sağlayacak oyuncu, iki bölgesel pozisyonda bizim ihtiyacımız olan takım kimyasına destek verebilecek oyuncu. Bizim profesyonellerimiz var onlar takip ediyorlar. Başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, bu konuyla ilgili insanlar var, bunların değerlendirmesiyle beraber transfer politikasını oluşturacağız” ifadelerini kullandı.YILLIK 4.5 MİLYON TL ALACAKTrabzonspor, sözleşmesini 2 yıl uzattığı teknik direktör Ünal Karaman’ın ücretini açıkladı. Borsa İstanbul’a gönderilen açıklamada, geçen sezon büyük fedakarlık yapan ve aylık 150 bin TL’ye çalışan tecrübeli çalıştırıcıya, yeni sözleşmede, her sezon için 4.5 milyon lira ödeneceği bildirildi.Düşman çatlattınızTrabzonspor camiası, düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Törende, kendisiyle 2 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Ünal Karaman ve takıma başarı dileklerinde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Ahmet Ağaoğlu’na, “İmzaları halletmişsiniz. Düşmanları çatlattınız” dedi.Hocamızla birlikte ve yan yanayızÜnal Karaman’ın imza töreninde konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Trabzonspor’un zor dönemlerinde, bu kulübe hizmet etmek isteyen insanlar var. Hocamız da bu kulübün neferlerinden birisidir. Yönetim adına şunun sözünü veriyorum kendisine, her şeyiyle arkasındayız. Her şeyden önemlisi hocamızla birlikte ve yan yanayız” dedi. Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Başkan Ağaoğlu, “Görüştüğümüz oyuncular var. Yüzde 80-90 anlaşma aşamasına vardığımız futbolcular var. UEFA ile yaptığımız anlaşma kapsamında en fazla 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyebiliriz. Üstüne çıkarsam kulübe ihanet etmiş olurum. Amacımız öncelikli olarak elimizdeki kadroyu muhafaza etmek ve kadroya takviye yapmak. Gerçeklerden uzaklaşmamak lazım” şeklinde konuştu. Ağaoğlu, genç oyuncu Yusuf Yazıcı için Fransız ekibi Lille’nin yaptığı 12 milyon Euro’luk teklifi geri çevirdiklerini belirtti.Sivasspor'da Rıza Çalımbay dönemi

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