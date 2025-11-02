Beşiktaş - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 11. hafta derbi karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. VAR'da ise Sarper Barış Saka görev yapacak.