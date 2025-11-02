Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

Beşiktaş - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

18:582/11/2025, Pazar
G: 2/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Geçtiğimiz sezon oynanan derbi karşılaşmasından kare.
Geçtiğimiz sezon oynanan derbi karşılaşmasından kare.

Süper Lig 11. hafta derbi karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan derbi mücadelesi BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 11. hafta derbi karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.


Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. VAR'da ise Sarper Barış Saka görev yapacak.


Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, 10 maçta altığı 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan toplayıp haftaya 3. sırada girdi. Sergen Yalçınlı Beşiktaş ise oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı ve 17 puanla haftaya 6. sırada girdi.


İki takımda derbiye tam kadrosuyla çıkacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor.


BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE İLK 11'LER
Beşiktaş:
Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Rafa, Cerny, El Bilal.
Fenerbahçe:
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.


BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Trendyol Süper Lig
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kasım ayında temettü veren hisseler hangileri? İşte şirketlerin temettü ödeme detayları