Beşiktaş - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

Süper Lig 11. hafta derbi karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan derbi mücadelesi BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 11. hafta derbi karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. VAR'da ise Sarper Barış Saka görev yapacak.
Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, 10 maçta altığı 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan toplayıp haftaya 3. sırada girdi. Sergen Yalçınlı Beşiktaş ise oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı ve 17 puanla haftaya 6. sırada girdi.
İki takımda derbiye tam kadrosuyla çıkacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor.