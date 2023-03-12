Emre Belözoğlu: Bu tavırla bu iş olmaz

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Beşiktaş taraftarına yakışmıyor. Bizim de annemiz var eşimiz var çoluk çocuğumuz var. 35 dakika Emre Belözoğlu'nun annesine küfretmek... Bizim öyle bir terbiyesizliğimiz olmadı. Bu tavırla bu iş olmaz. Böyle taraftarlık da olmaz! Bizim bir terbiyesizliğimiz olmadı. Adaptan yoksun, ağır olacak belki ama haysiyetten yoksun bu tavırla bu iş olmaz." dedi.