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Spor

Emre Belözoğlu: Bu tavırla bu iş olmaz

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş taraftarına tepki gösterdi. Yayıncı kuruluşa konuşan 42 yaşındaki çalıştırıcı, kendisine küfür eden taraftarlara "35 dakika Emre Belözoğlu'nun annesine küfretmek... Bizim öyle bir terbiyesizliğimiz olmadı. Bu tavırla bu iş olmaz." dedi.

21:47 . 12/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu

Süper Lig'in 25. haftasında Avrupa kupaları mücadelesi veren Başakşehir ve Beşiktaş, Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı.

Ev sahibi takım mücadeleden 2-0 yenik ayrılırken, 35. dakikada Adnan Januzaj kırmızı kart gördü.

Maçın 8 dakikalık duraklama bölümünde Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve tribünler arasında gerginlik yaşandı.

''Bu tavırla bu iş olmaz"

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Beşiktaş taraftarına yakışmıyor. Bizim de annemiz var eşimiz var çoluk çocuğumuz var. 35 dakika Emre Belözoğlu'nun annesine küfretmek... Bizim öyle bir terbiyesizliğimiz olmadı. Bu tavırla bu iş olmaz. Böyle taraftarlık da olmaz! Bizim bir terbiyesizliğimiz olmadı. Adaptan yoksun, ağır olacak belki ama haysiyetten yoksun bu tavırla bu iş olmaz." dedi.




#Süper Lig
#Başakşehir
#Beşiktaş
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