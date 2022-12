Erden Timur: "Şampiyonluğun Fenerbahçe maçına kalmasını istemem"

Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada kamp yaptıkları Antalya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Galatasaray'ın şampiyonluk için yeterli bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Timur, takviye gerekmesi durumunda riske edemeyecekleri bir sezon yaşadıklarını belirtti.

"Takviye gerekiyorsa elbette yapılacak"

Teknik direktör Okan Buruk'un da kadroyu şu an için yeterli gördüğünü ifade eden Timur, "Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk, her takım için olduğu gibi bizim için de çok önemli. Bu sene şampiyon olacağız. Belki de 1 golle olacağız. Bu ihtimalleri düşünerek yüzde 1 dahi çok önemli. Her ayrıntıyı değerlendirmek gerekiyor. O yüzden kadroyu güçlendirme noktasında katkı verecek bir şey olursa, onun yapılması gerekiyor. Sakatlıklar, cezalılar... Bunlar yaşanacak. Önemli bir deplasmana gideceksiniz, oyuncu sakat. Risk alınacak bir zaman değil. Son zamanların en rekabetçi yılı. Takviye gerekiyorsa elbette yapılacak" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"Dembele ya da başkası çok şey yazılır"

Transfer için sadece bonservisi elinde oyunculara bakmadıklarının altını çizen sarı-kırmızılı idareci, Galatasaray ile anılan Moussa Dembele ile ilgili soruya, "Bosman kuralı içinde olan birçok oyuncu var. Onlarla süreç içinde görüşülür ama bir imza parası olayı oluyor. Biz bunu 1 yılı kalan oyuncular diye 2'ye ayırdık. Odağımız sadece Bosman'a uygun oyuncular değil çünkü hem imza parası hem maaş rekabeti de oluyor. Toplam bütçelere bakmak lazım. Amaç 'Bonservise verilmeyen paranın ne kadarını biz alırız.' oluyor. O yüzden Dembele ya da başkası, çok şey yazılır. Kimseyle o denli bir görüşme yapmadık. Sezon ortasında yine çıkarlar çatışıyor. Kulüp de sezon ortasında bonservis almak istiyor. Hepsi için uzun süreçler söz konusu" şeklinde konuştu.

REKLAM

Galatasaray ile ismi anılan golcü, Celtic'e bonservissiz transfer olduğu 16/17 yazında yine sarı-kırmızılı kulübün gündemine gelmişti.

Oyuncularına birçok teklifin olduğunu aktaran Erden Timur, yeni bir takım olduklarını hatırlatarak, "Takımımızdan 26 oyuncu gitti ve 13 oyuncu geldi. Baktığınızda bu oyuncuların 2-3 kişi dışında hepsi 11'de. Uyum zamanını insanlar başta anlamadı. Hoca, yönetim, herkes yeni. 13. sıradan bir takım bu seviyeye geliyor. Uyum geçtikten sonra ortada iyi bir futbol var. Ara girdi yine başlangıç sıkıntılıdır tabii. Bu biraz da hava meselesi. Havayı yakaladıktan sonra bambaşka oluyor. İlk 13 haftanın bizim açımızdan iyi geçtiğini, son haftaların ise beklentinin üstünde olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Icardi ile ilgili ne olsa polemik oluyor"

Yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin cumartesi günü geleceğini dile getiren Timur, oyuncuya ilişkin çıkan olumsuz haberler hakkında, "Icardi ile ilgili ne olsa polemik oluyor. Bunun böyle olmasını da bekliyorduk ama aynı anda Sergio Oliveira da sakatlandı ve ülkesine gitti. Sakatlanan adama boş zamanında takım Antalya'dayken İstanbul'da tek başına dur denmez. Icardi gidince 'Gitti' oluyor, diğerleri gidince haber bile olmuyor. Normal bir şey bu. Tedavisine burada devam edilecek. Performans olarak iyi noktaya çıkmıştı. Kampa katılabilseydi daha da iyi olacaktı. Aldığımız oyuncuların yüzde 90'ı Galatasaray ile kamp görmedi. Dünya Kupası'na en çok oyuncuyu biz verdik. Şu an da yarım kamp gördüler diyebiliriz onlar için. Sakatlığının tekrarı olmazsa performansına devam edeceğini düşünüyorum" yorumunda bulundu.

REKLAM

Yıldız golcü forma giydiği 6 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Muslera'nın ceza alma ihtimali

Erden Timur, kalecileri Fernando Muslera'nın Dünya Kupası'nda yaşadığı olayın lige sirayet etmeyeceğini ifade etti. Tecrübeli kalecinin durumuna ilişkin araştırma yaptıklarını anlatan Timur, "Sahada olan bir şey. Orada başka oyuncular da var. Muslera'nın da kendisi söyledi, omuzuna dokunma gibi bir şey var. Onun buraya sirayet edecek bir durumu yok. Bildiğim kadarıyla tek Suarez olayı var. Futbolcuların uluslararası bir turnuvada yaptıkları şeyden ötürü lokal liglerde ceza alması için şiddet içeren büyük ve önemli bir olay olması lazım" diye konuştu.

Muslera bu sezon Galatasaray'da 13 maçta süre alırken, Dünya Kupası'nda Uruguay ile hiç süre alamadı.

Takımdan ayrılmaları gündemde olan Haris Seferovic ve Patrick Van Aanholt'a ilişkin bir girişimde bulunmadıklarını aktaran Timur, kimsenin menajeriyle görüşmediklerini belirtti.

REKLAM

"Ödemelerimizi doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz"

Erden Timur, futbolcularla alacaklarıyla ilgili hiçbir problem yaşamadıklarını dile getirdi. Kulüplerin maddi açıdan zor durumda olduğunu anlatan Timur, "Toz pembe bir şey söylemeye gerek yok ama tüm gayretle ödemelerimizi doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. Gecikmeler oluyor ama Türk futbolunun alışık olduğu gecikmelere göre çok daha az gecikmeler. Bu konuda oyuncularla hiçbir problem yaşamadık" değerlendirmesinde bulundu.

Timur, geçtiğimiz günlerde yaptığı "Ligi bitirtmeyiz" açıklamasına ilişkin ise, "Biz aslında ortaya veri koyduk. Olasılık. İspat olmazsa olasılık bir bilimdir. Olasılıklarla bir şeyler konuştuk. Bizim x gol beklentisi dediğimiz 2 tip beklenti var. Birincisi devam eden oyun içindeki, ikincisi de duran topla birlikte. Bu kadar beklenti varken penaltı çalınmıyor, bu bir istatistiktir dedik. Rakiplerimiz için de penaltı olan istatistiği almış. Penaltısız olanı karşılaştırman lazım. Doğru veri verdik. O verilerin sonucu olduğunu düşünüyorum. Her türlü şeyi araştırıp gideceğiz demiştik. Şunu da söyledim; federasyon başkanının da yönetim kurulunun da iyi niyetli olduğunu düşünüyoruz ve bunu yaptığımız basın toplantılarında da hep söyledik. Bunu politik söylemiyorum. Çok şey yapmaya çalışıyorlar ama verileri böyle vermemizin sebebi onlar da verilerle aşağı tarafa gidince, az manipülasyon olur. Yöneticinin dibe kadar inmesi lazım, az manipülasyon için" dedi.

REKLAM

"Kendimiz için adalet istemedik"

Erden Timur, adaleti sadece kendileri için istemediklerini söyledi. Timur, Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Selahattin Baki'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya ilişkin soruya, "Selahattin Baki Bey ile biz yabancı çalıştayında karşılaştık. İlk defa orada tanıştım. Güzel şeyler söyledi. Yabancı önerisinde farklı bir fikrimiz vardı, onu destekledi ve hep olumlu şeyler söyledi. Bizim toplumsal birliktelikle ilgili ne yapacağımızı herkes görecek. Ben Fenerbahçe'nin pozisyonu sorulduğunda toplum yüzde 60'a 40 iken, pozisyonu penaltı diye söyledim. Gerçekten adalet için yaptığımızı insanlar anlayacak. Çünkü başka bir gayemiz yok. Güven erozyonu yaşandığı için kimse neden yaptığımızı anlamıyor. Biz sadece kendi çıkarımız için, kendimiz için adalet istemedik. Galatasaray haksız şekilde puan kazandığı zaman biz çıkıp, 'Rakibimize haksızlık yapıldı.' da diyeceğiz. Tepki çekeceğimiz halde yapacağız. Bunları herkes görecek. O yüzden bunun 1,5-2 ay sonra hiçbir şey olmamışken gündeme getirilmesi de yanlış. Sürekli ayda bir, basın toplantısını anma toplantısı yapılacak herhalde" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Bu gönderiyi Instagram'da gör SPOR (@spor)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM

Sarı-kırmızılı idareci, bu sene transferde toplam yükümlülüğe bakılınca eskisine göre maddi açıdan çok iyi bir iş çıkardıklarını aktararak, "Geçmişte de başarılı transfer dönemleri yaşanmıştı. Son 13 senede üst düzey kariyere sahip olarak transfer edilen oyuncu sayısını göz önüne alarak kıyaslarsak, açık ara en az maliyetli dönem. Geçen seneye kıyasıyla daha az bonservis ücreti ödedik. Maaş da 200 bin avro daha az. Toplam yükümlülük, yani maaşın süreyle çarpımı, artı bonservis, artı menajerlik ücreti ve imza parası ile kulübün ne kadar yükümlülük altına sokulduğu önemli. O parayı bonservise, maaşa, menajerlik ücretine ödüyorsunuz. Hepsine bakılması lazım. Her türlü bakılınca toplam yükümlülükte geçen senenin yarısından az durumdayız. Temel sebebi kısa süreli sözleşme ve düşük bonservis" değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

Ali Koç art niyetli değildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un transfer döneminde kendisine söylediği "Çok para harcadınız." sözünün art niyetli olmadığını anlatan Timur, "Ali Bey'e, 'Çok para harcamış gibi görünüyoruz ama öyle bir şey harcamadık.' demiştim. Ali Bey ile o anı yaşayan kişi olduğum için bence bir takılma, şakalaşma gibiydi. Art niyetli değildi. Tabii ben hissettiğimi söylüyorum" şeklinde görüş belirtti.

Ali Koç ile Erden Timur arasında transfer diyaloğu! pic.twitter.com/gQ8x5t63H5 — SPOR (@yenisafakspor) September 6, 2022

Erden Timur, yöneticilerin hakemle ilgili çok fazla konuşmaması gerektiğini ifade ederek, "Makul seviyede konuşulması gerekiyor. Şu konuda haklılar, her hafta konuşulması da doğru değil. O da Türk hakemliğini geliştirmiyor. Muhakkak mevcut hakemlerimiz içinde iyi performans verenler var ama toplam kaliteyi dönemsel olarak artırmak için VAR'da yabancı hakem olabilir." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Yusuf Demir'in yerli statüsünde oynayıp oynayamayacağı hakkında Timur, "Yusuf Demir konusu diye bir konumuz yok. Bu bizim konumuz değil. Türk futbolunun konusu. Başvururken de dedik, bir insan Türk ise Türk'tür. Bunun dünyada böyle uygulandığı hiçbir yer yok. Bunu kulüplerin sahiplenip yapması lazım. Yurt dışında yaşayan Türklerin bunu sahiplenmesi lazım. Galatasaray memleketin bir konusuyla ilgili görüş açıklayabilir ama sanki Galatasaray'ın konusu gibi görülüyor. Gelecek sene uygulanacak yabancı konusunda bunlar da konuşuldu. Yusuf Demir için statünün değişmeyeceğini söylemişlerdi. Gelecek sene için tüm yabancı kuralı değişebilir. İleride bu değişiklik olursa diye baktık, 21 yaş altı için aldık onu. İki oyuncu alacağız diye. Birini de sonraya bırakacağımızı söyledik. Önümüzdeki yıl yabancı statüsü nasıl olacak ona bakıp değerlendireceğiz" diye konuştu.

REKLAM

Sakatlığı nedeniyle süre alamayan Yusuf Demir, bu sezon 3 maçta süre alabildi.

Dünya Kupası'ndan en önemli beklentilerinin oyuncularından sakatlık haberi almamak olduğunu ve bu açından memnuniyet duyduklarını vurgulayan Timur, teknik direktör Okan Buruk'un performansına ilişkin, "Okan Hoca'nın performansı ortada. Yepyeni takımı bir araya getirdi, sistem oturttu ve performans aldı. Bugün çok büyük hocaların bile kariyerine bakınca birinci hatta ikinci senesinde bir önceki hocaların başarısından düşük olmuş ama sabır gösterilmiş. Okan Hoca'ya o sabır da gösterilmedi. Biraz zaman lazım, yeni kurulan bir takımız. 'Galatasaray geçen sene 13. olmuş ama fark etmez, bu sene şampiyon olacaksın.' diye bakılıyor. Çünkü burası Galatasaray. Sezon başından son haftalara kadar istatistik olarak baktığımızda en çok ceza sahasında topla buluşan, pozisyona giren takımız. Hücum datalarının hepsinde Galatasaray iyiydi ama bitiricilik sorunu vardı. Okan Hoca oyun sitilini ortaya koydu ve neticelerini Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında gördük. Hızlı bir şekilde takımı oyun düzenine soktuğunu düşünüyorum" dedi.

REKLAM

"Taraftarların oyunculara sahip çıkması lazım"

Erden Timur, şampiyonluk yolunda sarı-kırmızılı taraftarlardan destek isteyerek, "Burada şuna inanmak gerekiyor. Biz şampiyon olacağız, belki de bir golle olacağız. Geri düşsen de sonuna kadar destek vermek lazım. Öne geçsen de 3-4 puan, rehavete kapılmamak gerekiyor. Son ana kadar gösterilecek performansla olur bu. Camianın her noktada birleşmesi lazım. Ayrıştırıcı konular yaşadığınızda bile bunu birleştirmeye bakmak lazım. Oyunculara sahip çıkmak gerekiyor. Samimiyete bakmalarını, önem vermelerini rica ediyorum. En önemli mesajım oyunculara sahip çıkılması. Şuradan geçerken 100 kişi bizleri ıslıklasa ne hissederiz? 20 yaşında oyuncular bunlar. Ali Sami Yen'de bunlar hiç yoktu. Okan Kocuk ve Berkan Kutlu elinden geleni yapıyorlar. Aslan gibi çocuk bunlar. Kendi çocuğu orada oynuyormuş gibi düşünmesi lazım ya da gençse kendisi oynuyormuş gibi. Hepsi Galatasaray için ter döküyor. Berkan hastayken serum alıp sabah canavar gibi antrenman yapıyor. Antrenmana çıkmak için dahi çabalıyor. Okan yıllardır sabretmiş, elinden geleni yapıyor. Ufacık hata yapanı ıslıklarsak, tribünde sonsuz şekilde bağırmadan durmaman lazım. Taraftar olarak son düdüğe kadar takıma ve tüm futbolcularımıza destek olmamız gerekiyor. Futbolcular sahada, taraftar tribünde kenetlenerek, bir aile olarak elimizden gelenin en iyisini yapmamız lazım. Başarının yolu buradan geçiyor. Taraftardan en büyük isteğim, bu çocuklara sahip çıkılması" değerlendirmesini yaptı.

REKLAM

"Şampiyonluğun Fenerbahçe maçına kalmasını istemem"

Erden Timur, şampiyonluğun Fenerbahçe ile son hafta yapacakları derbide belli olmasını tercih etmeyeceğini belirterek, "Şampiyonluğun son hafta Fenerbahçe maçına kalmasını istemem. 3-4 hafta önce biz şampiyon olalım isterim. Bir hafta kala belki de 1 golle şampiyon olacağız. Her konuda o kadar hassas olmak gerekiyor. Kalmamasını dilerim. Kalırsa da güzel maç olur" diyerek sözlerini tamamladı.

SPOR Eren Elmalı: "Önce şampiyonluk sonra Avrupa"

SPOR Hazard sezon sonu İtalya'nın yolunu tutabilir