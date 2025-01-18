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Fenerbahçe kafilesi Adana'ya geldi: Taraftarlar karşıladı

Fenerbahçe kafilesi Adana'ya geldi: Taraftarlar karşıladı

20:2218/01/2025, Cumartesi
AA
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Jose Mourinho, taraftarların imza isteğini kırmadı.
Jose Mourinho, taraftarların imza isteğini kırmadı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe yarın Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşma için kente geldi. Çukurova Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafileyi, taraftarlar karşıladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşma için kente geldi.


Uçakla Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafileyi, taraftarlar karşıladı. Tezahüratta bulunan taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho'ya çiçek verdi. Mourinho da taraftarların formalarını ve kitabını imzaladı.


Fenerbahçe kafilesi, daha sonra takım otobüsüyle Adana'da konaklayacağı otele geçti. Kafileyi otelde bekleyen taraftarlar, meşale ve marşlar eşliğinde sevgi gösterisinde bulundu.


Adana Demirspor ile Fenerbahçe, yarın Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da karşılaşacak.




#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig
#Adana Demirspor

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