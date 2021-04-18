Fenerbahçe zorlu Başakşehir deplasmanında kazandı: Liderle aradaki fark iki oldu

Süper Lig’in 35’inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmadan dakikalar;

6’ncı dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Visca’nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Crivelli ve Aleksic arasındaki anlaşmazlıktan sonra topu önünde bulan Giuliano’nun vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere çıktı.

GOL!

18’inci dakikada Başakşehir öne geçti. Fenerbahçe’nin kullandığı kornerde topu kapan Başakşehir savunması çok adamla kontratağa çıktı. Visca’nın pasında Nazım’ın müdahalesi sonrasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner’in sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

24’üncü dakikada Caner’in kullandığı kornerde topa iyi yükselen Serdar Aziz’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

35’inci dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. İrfan Can’ın rakiplerinden sıyrılarak sağ çaprazdan ceza sahasına girmesinin ardından ayağından açtığı topu önünde bulan Pelkas dönerek vuruşunu yaptı ama meşin yuvarlağı kaleci Volkan kurtardı.

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36’ncı dakikada Valencia’nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta Ndayishimiye’nin son anda yatarak yaptığı müdahale sonrasında meşin yuvarlak kornere gitti.

GOL!

40’ıncı dakikada Fenerbahçe golü buldu. Caner Erkin’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ozan Tufan topu kafayla arka direğe aşırdı. Arka direkte Szalai’nin dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

Senin için Altay, senin için! 💪 pic.twitter.com/G4PRO5m0Gq — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 18, 2021

53’üncü dakikada Mert Hakan’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.

GOL!

57’nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ozan Tufan pasını ceza sahası içi sol çaprazındaki Pelkas’a verdi. Bu oyuncunun topu düzelttikten sonra sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’ın solundan filelerle buluştu: 1-2.

72’nci dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Ömer Ali, sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine girdi. Çizgiye iner inmez içeri çevirdiği topta Aleksic’in şutunu kaleci Harun kurtardı.

78’inci dakikada Sosa’nın ortasına Novak’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

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87’nci dakikada ceza sahası içinde kaleci Harun’un Gulbrandsen’e müdahalesinde hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI KAÇTI!

88’inci dakikada Visca’nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Harun gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek BAY geçeceği haftada lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi pic.twitter.com/PV6YBjs0VP — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 18, 2021

Mahmut Tekdemir ligde 9 yıl sonra kırmızı kart gördü

Süper Lig’in 35. haftasında Başakşehir, evinde Fenerbahçe’ye 2-1 kaybetti. Turuncu-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Mahmut Tekdemir, sarı-lacivertlilere karşı takımını 60. dakikada kırmızı kart sebebiyle yalnız bıraktı. Karşılaşmanın ilk yarısında 29. dakikasında Ozan Tufan’a yaptığı faul sebebiyle sarı kart göre Mahmut, ikinci devrede ise Valencia ile yaşadığı tartışmanın ardından hakem Cüneyt Çakır tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

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Mahmut, ligde yaklaşık 9 yıl sonra kırmızı kartla cezalandırılmış oldu. Milli oyuncu, son kırmızısını 2 Mayıs 2012’de Sivasspor mücadelesinde görmüştü.

Caner’den değişikliğe tepki

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Başakşehir maçında oyundan alınmasına çıkarken tepki gösterdi. Süper Lig’de oynanan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Caner Erkin oyundan alınmasından memnun kalmadı. Müsabakanın 61. dakikasında yerini Novak’a bırakan Erkin, değişiklik ile ilgili yedek kulübesine sitem etti. Tecrübeli sol bek, yedek kulübesine geldiğinde Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu tarafından teselli edildi.

Ömer Ali Şahiner ikinci golünü Fenerbahçe’ye attı

Süper Lig’in 35. haftasında Başakşehir, evinde Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Bu müsabakada turuncu-lacivertlilerin tek golünü Ömer Ali Şahiner kaydetti. Ömer Ali, böylelikle turuncu-lacivertli forma altında ikinci kez gol sevinci yaşamış oldu. Milli futbolcu, ilk golünü 32. haftada takımının 3-1 kazandığı maçta Yeni Malatyaspor ağlarına atmıştı. Ömer Ali Şahiner, ayrıca Fenerbahçe’ye karşı son golünü Konyaspor’da top koştururken 23 Aralık 2017 tarihinde bulmuştu.



