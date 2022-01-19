Spor Fransız yıldıza Süper Ligden iki takım talip
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Fransız yıldıza Süper Lig'den iki takım talip

Ligde 21 hafta sonunda 21 puan toplayan Kasımpaşa ve oynadığı 22 maçta 30 puan toplayan Fatih Karagümrük dünyaca ünlü yıldızı radarına aldı. Kariyerinde birçok başarıya imza atan Franck Ribery Türkiye'ye geliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransız yıldıza Süper Ligden iki takım talip
Franck Ribery bu sezon Salernitana formasıyla 12 resmi maça çıktı ve 2 asist yaptı

Sezonun ilk devresinde istediği performansı bir türlü gösteremeyen ve düşme hattında bulunan Kasımpaşa ve üst sıraları zorlayan Volkan Demirel yönetimindeki Karagümrük Cezayir asıllı Fransız oyuncuyu transfer etmek istiyor.

Son olarak Beşiktaş karşısında 1-0 kaybeden Karagümrük oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kasımpaşa ise son haftalarda gösterdiği çıkışla dikkat çekiyor. Oynadığı son beş maçtan 3 galibiyet 1 beraberlik ve1 mağlubiyet çıkaran İstanbul ekibi yakaladığı bu istikrarı sürdürmek istiyor.

Ribery iddiası

  • Fransız Footmercato'da yer alan habere göre Serie A takımlarından Salernitana forması giyen 38 yaşındaki kanat oyuncusunu, Süper Lig'den Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Franck Ribery kariyerinde Marsilla, Bayern München gibi önemli takımların formasını giydi. Bayern ile 9 Bundesliga, 6 Almanya Kupası ve 1 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan yıldız futbolcu 2013 yılında UEFA tarafından yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Frankc Ribery kariyeri boyunca çıktığı 619 maçta 151 gol ve 223 asist yaptı.

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