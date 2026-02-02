Yeni Şafak
Galatasaray Daikin Carutasu ile sözleşme uzattı

Galatasaray Daikin Carutasu ile sözleşme uzattı

17:022/02/2026, Pazartesi
DHA
Alexia Carutasu yeni sözleşmeye imzayı attı.
Alexia Carutasu yeni sözleşmeye imzayı attı.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, milli voleybolcu Alexia Carutasu'nun sözleşme süresini uzattığını açıkladı.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda milli voleybolcu Alexia Carutasu'nun sözleşme süresini uzattı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre 22 yaşındaki Rumen asıllı milli pasör çaprazı ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Carutasu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in katılımıyla yeni mukavelesine imza attı.

Başkan Özbek, değerlendirmesinde "Alexia ile Galatasaray daha güçlü oldu. Kendisine Galatasaray'da başarılar diliyorum. Aynı zamanda milli takımda da başarılar diyorum. Zaten milli takımda kadın voleybolda çok güzel bir yerdeyiz. İnşallah yapacağımız yatırımlarla Galatasaray'ı daha da yukarılara taşıyacağız. İnşallah güzel bir ve başarılı bir sezon geçirir." dedi.

Alexia Carutasu, sarı-kırmızılı formayla 4. sezonunu geçirdiğini belirterek "Çok heyecanlıyım. Umarım daha nice sezonlar olur ve gerçekten iyi bir sezon geçiririz ve iyi bir şekilde bitiririz. Her şeyin en iyisinin olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



