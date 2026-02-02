Galatasaray Daikin Carutasu ile sözleşme uzattı

Başkan Özbek, değerlendirmesinde "Alexia ile Galatasaray daha güçlü oldu. Kendisine Galatasaray'da başarılar diliyorum. Aynı zamanda milli takımda da başarılar diyorum. Zaten milli takımda kadın voleybolda çok güzel bir yerdeyiz. İnşallah yapacağımız yatırımlarla Galatasaray'ı daha da yukarılara taşıyacağız. İnşallah güzel bir ve başarılı bir sezon geçirir." dedi.