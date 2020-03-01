Galatasaray-Gençlerbirliği: 3-0

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadeleyi sarı kırmızılılar 3. dakikada Donk, 33 ve 69. dakikalarda Falcao'nun attığı gollerle 3-0 kazandı. Ligde oynadığı son 8 maçı da kazanan Galatasaray puanını 48'e yükseltirken Gençlerbirliği ise 27 puanda kaldı.

Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

İdlib şehitleri unutulmadı

Galatasaray-Gençlerbirliği müsabakasında İdlib’de şehit olan Mehmetçikler unutulmadı. Tüm tribünler Türk bayrakları ile donatılırken, şehit olan Mehmetçiklerin isimleri tek tek anıldı. Taraftarlar da açtıkları pankartlarla askerlerimize destek verdi. Galatasaraylı futbolcular ısınmaya kollarında siyah bant ve Türk bayraklı tişörtlerle, Gençlerbirliği de mücadeleye önünde Türk bayrağı olan forma ile çıktı. Karşılaşmanın başlaması ile birlikte taraftarlar ilk 3 dakikada koltuklarına oturdu ve maçı sessiz şekilde izledi. Tribünler ayrıca Galatasaray’ın 3. dakikada Donk’un attığı gole de sevinmedi, sessizliğini sürdürdü.

Galatasaray taraftarı, Türk Telekom'da 'Komando Marşı'nı hep bir ağızdan söyledi. Tribünler şimdi de 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganları atıyor pic.twitter.com/fHnrLv8Fsp — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 1, 2020

Falcao ligdeki 8. golünü attı

Sakatlığını atlattıktan sonra formasına kavuşan Radamel Falcao, gollerine Gençlerbirliği karşısında da devam etti. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde rakip fileleri havalandıran Falcao, Gençlerbirliği maçının 33 ve 69. dakikalarında sahneye çıkarak bu sezonki 7. gol sevinci yaşamış oldu. Kolombiyalı golcünün 1 de Türkiye Kupası’nda golü bulunuyor.

Donk’tan hücuma katkılar

Luyindama’nın sakatlığının ardından savunmada Marcao’nun partneri olan Ryan Donk, son haftalarda takımına hücumda da katkı veriyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde gol atan Donk, Gençlerbirliği müsabakasında da gol atmayı başardı. 33 yaşındaki futbolcu maçın henüz 3. dakikasında attığı gole takımını 1-o öne geçirdi. Hollandalı futbolcu bu golle ligdeki gol sayısını da 3’e çıkardı.

Ömer Bayram 10. asistine ulaştı

Galatasaray’da bu sezon gösterdiği performanslarla 11’in değişilmez isimlerinden olan Ömer Bayram asistlerine devam ediyor. Başarılı futbolcu, Gençlerbirliği maçında Ryan Donk’un golünde pası veren isim oldu. 28 yaşındaki futbolcu böylece ligde 10. asistine ulaştı. Ömer, Türkiye Kupası’nda 2, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 1 asist yaparken, ligde de 1 kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig’in 11. haftasında 9 Kasım 2019 tarihinde deplasmanda oynanan Gaziantep FK maçının 7. dakikada sakatlanan Galatasaray’ın Rumen golcüsü Florin Andone, Gençlerbirliği müsabakasıyla birlikte sahalara döndü. Andone, sakatlığının ardından 113 gün sonra 79. dakikada Radamel Falcao’nun yerine oyuna dahil oldu.