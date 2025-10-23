Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması: İşte son durumu

Galatasaray Kulübü yapılan değerlendirmeler sonucunda yıldız orta sahanın sağ arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Bodo Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz İlkay Gündoğan’ın tedavisine başlanmıştır."