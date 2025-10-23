Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması: İşte son durumu

Galatasaray Kulübü, Bodo/Glimt maçı öncesi gerçekleşen son antrenmanda sakatlanan İlkay Gündoğan'ın sağlık durumunu açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak Bodo/Glimt karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen son antrenmanda sakatlanan İlkay Gündoğan'ın sağlık durumu açıkladı.
Galatasaray Kulübü yapılan değerlendirmeler sonucunda yıldız orta sahanın sağ arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi.
"Bodo Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz İlkay Gündoğan’ın tedavisine başlanmıştır."
Arka adalesinden sakatlık yaşayan 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu sezon toplamda 7 karşılaşmaya çıkarken 1 gol atıp, 1 asistlik performans sergiledi.