Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması: İşte son durumu

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması: İşte son durumu

13:3823/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
İlkay Gündoğan'ın 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
İlkay Gündoğan'ın 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray Kulübü, Bodo/Glimt maçı öncesi gerçekleşen son antrenmanda sakatlanan İlkay Gündoğan'ın sağlık durumunu açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak Bodo/Glimt karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen son antrenmanda sakatlanan İlkay Gündoğan'ın sağlık durumu açıkladı.


Galatasaray Kulübü yapılan değerlendirmeler sonucunda yıldız orta sahanın sağ arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi.


Sarı-kırmızılılardan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Bodo Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz İlkay Gündoğan’ın tedavisine başlanmıştır."


Arka adalesinden sakatlık yaşayan 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu sezon toplamda 7 karşılaşmaya çıkarken 1 gol atıp, 1 asistlik performans sergiledi.






#İlkay Gündoğan
#Galatasaray
#Sakatlık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? 23 Ekim BUSKİ su kesintisi sorgulama