Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Gençlerbirliği'nde kupa mesaisi

Gençlerbirliği'nde kupa mesaisi

17:122/02/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Metin Diyadin idmanda oyunculara uyarılarda bulundu.
Metin Diyadin idmanda oyunculara uyarılarda bulundu.

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 3. haftasında sahasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Gençlerbirliği, kupa maçının hazırlıklarına başladı.


Kulübün açıklamasına göre Gaziantep FK maçında uzun süre forma giyen oyuncular, salonda yenilenme antrenmanı yaptı. Karşılaşmada kısa süre görev alan ve forma şansı bulamayan futbolcular ise teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde sahada çalıştı.


Kırmızı-siyahlılar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde 1,5 saat süren antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Saha içerisine kurulu platformlarda isabetli pas çalışan oyuncular, daha sonra minyatür kalelerden kurulu alanda oyuna geçti.


Günün tek idmanı çift kale maçın ardından yapılan MAS (Maksimum Aerobik Hız) koşusuyla tamamlandı.


Gençlerbirliği-Eyüpspor maçı, 4 Şubat Çarşamba günü saat 18.00'de Eryaman Stadı'nda oynanacak.




#Türkiye Kupası
#Gençlerbirliği
#Eyüpspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Zonguldak kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı