Kayserispor'da iki isim liste dışında kaldı

Süper Lig takımları, 2025-2026 futbol sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında kullanacağı 27 kişilik kadroyu Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi. Birinci Transfer Tescil dönemi sonrası Kayserispor da, 27 kişilik A Takım oyuncu listesini federasyona gönderdi. Gönderilen listede Ali Karimi ve Yaw Ackah yer almadı.