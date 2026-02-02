Kocaelispor - Fenerbahçe maçının VAR’ı açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe, bugün saat 20.00’de Kocaeli Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını Murat Altan ile Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak.