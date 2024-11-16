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Mourinho'dan Fenerbahçeli küçük taraftara jest

Mourinho'dan Fenerbahçeli küçük taraftara jest

19:4816/11/2024, Cumartesi
G: 16/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Soyunma odasına girdi, maçı kulübede takip etti.
Soyunma odasına girdi, maçı kulübede takip etti.

Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını izlemeye stadyuma giden 13 yaşındaki Efe, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararıyla müsabakayı yedek kulübesinde izledi.

Zenit ile oynanacak olan hazırlık maçı için stadyuma giden 13 yaşındaki Fenerbahçeli taraftar, maç öncesinde Jose Mourinho'yla fotoğraf çektirmek isterken, Portekizli teknik adamın kararıyla önce saha içine ardından da yedek kulübesine geçti.


Genç taraftarın yedek kulübesinde olduğunu gören Mert Hakan Yandaş, Efe'yi maçtan önce soyunma odasına götürdü.


Sarı-lacivertli futbolcuları soyunma odasında gören Efe, şaşkınlığını gizleyemezken "Bu gerçek mi? Şu anda elim ayağım titriyor. Tadic 5 metre karşımda ve tepki veremiyorum. Hayal gibi şu anda." ifadelerini kullandı.


13 yaşındaki taraftar, müsabakayı yedek kulübesinde futbolcularla birlikte izledi. Maçın ardından Efe'ye Tadic'in maçta giydiği forma hediye edilirken, genç taraftar, futbolcular ve Jose Mourinho'yla fotoğraf çektirdikten sonra stattan ayrıldı.






#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Zenit

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