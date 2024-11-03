Mourinho'dan Trabzonspor maçı sonrası çarpıcı sözler! "Maçın adamı..."

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadelenin son anlarında bulduğu golle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Mourinho, flaş ifadeler kullandı.
Trabzonspor'un, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında ağırladığı mücadele sarı-lacivertlilerin 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Jose Mourinho, çarpıcı ifadeler kullandı.
Mourinho'nun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
Maçın adamı Atilla Karaoğlan'dı. Görünmeyen adam. Atilla Karaoğlan maçın adamı. Bütün Fenerbahçeliler adına konuşuyorum; onu bir daha bizim maçlarımızda görmek istemiyoruz. VAR olarak da istemiyoruz. Sahada da istemiyoruz. Bir sürü şeyler söylenmişti bana ama inanmamıştım. Bana söylenenden daha kötüymüş. Bugün iyi bir takıma karşı oynadık, güçlü bir atmosfere karşı oynadık.
Zor, zor. İyi rakiplere karşı oynuyoruz ama sisteme karşı da oynuyoruz. En zoru da bu. VAR'a karşı, sisteme karşı oynadık. O yüzden kazandıktan sonra böyle kutlandık. Çok çok güçlü insanlara karşı kazandık. Pes etmeyeceğiz. Beni buraya getiren Fenerbahçeliler'e kızıyorum, bunların yarısını anlattılar. Tamamını anlatsalar Fenerbahçe'ye gelmezdim.