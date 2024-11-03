Mourinho'dan Trabzonspor maçı sonrası çarpıcı sözler! "Maçın adamı..."

Maçın adamı Atilla Karaoğlan'dı. Görünmeyen adam. Atilla Karaoğlan maçın adamı. Bütün Fenerbahçeliler adına konuşuyorum; onu bir daha bizim maçlarımızda görmek istemiyoruz. VAR olarak da istemiyoruz. Sahada da istemiyoruz. Bir sürü şeyler söylenmişti bana ama inanmamıştım. Bana söylenenden daha kötüymüş. Bugün iyi bir takıma karşı oynadık, güçlü bir atmosfere karşı oynadık.