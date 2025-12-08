Real Madrid'e Militao'dan kötü haber

La Liga’nın 15. haftasında Santiago Bernabeu’da Celta Vigo’ya 2-0 yenilen eflatun-beyazlılarda üç oyuncu kırmızı kart görürken, Militao da maçın 24. dakikasında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Rüdiger’e bıraktı.