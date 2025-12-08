Real Madrid'e Militao'dan kötü haber

Real Madrid'de Celta Vigo maçında sakatlanarak oyundan çıkan Eder Militao’nun yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Real Madrid’in Brezilyalı stoperi Eder Militao, dün oynanan Celta Vigo karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre takımdan ayrı kalacak.
La Liga’nın 15. haftasında Santiago Bernabeu’da Celta Vigo’ya 2-0 yenilen eflatun-beyazlılarda üç oyuncu kırmızı kart görürken, Militao da maçın 24. dakikasında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Rüdiger’e bıraktı.
Bugün yapılan MR kontrollerinde 27 yaşındaki savunma oyuncusunun sol bacağındaki biceps femoris kasında yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Brezilyalı yıldızın yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Son iki sezonda çapraz bağ sakatlıkları nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Militao, bu sezon La Liga’da 13, Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 maçta görev almıştı.