Trendyol Süper Lig 6. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan İzmir ekibi, 4 ile 19. dakikada bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın 35. dakikasına Göztepeli Heliton'un ceza sahası içerisinde Tammy Abraham'a yaptığı müdahale damga vurdu. Siyah-beyazlı futbolcular, pozisyonun penaltı olduğu yönünde yoğun itirazlarda bulundu.

Hakem Mehmet Türkmen VAR'ı dinledikten sonra oyunu kaldığı yerden devam ettirdi. Bu karar sosyal medyada sporseverler tarafından tepkiyle karşılandı. Eski Süper Lig hakemi, tartışma konusu olan penaltı pozisyonunu değerlendirdi.