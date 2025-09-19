Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tammy Abraham'a yapılan müdahale penaltı mı? Deneyimli hakem değerlendirdi

Tammy Abraham'a yapılan müdahale penaltı mı? Deneyimli hakem değerlendirdi

21:0419/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Heliton'un Abraham'a yaptığı müdahale.
Heliton'un Abraham'a yaptığı müdahale.

Süper Lig 6. haftasında oynanan Göztepe-Beşiktaş maçının ilk yarısına Heliton-Abraham arasında yaşanan bir pozisyon damga vurdu. Siyah-beyazlılar, 35. dakikada penaltı bekledi fakat hakem devam kararı verdi. Deneyimli hakem, tartışmalı kararı değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan İzmir ekibi, 4 ile 19. dakikada bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.


Karşılaşmanın 35. dakikasına Göztepeli Heliton'un ceza sahası içerisinde Tammy Abraham'a yaptığı müdahale damga vurdu. Siyah-beyazlı futbolcular, pozisyonun penaltı olduğu yönünde yoğun itirazlarda bulundu.

Hakem Mehmet Türkmen VAR'ı dinledikten sonra oyunu kaldığı yerden devam ettirdi. Bu karar sosyal medyada sporseverler tarafından tepkiyle karşılandı. Eski Süper Lig hakemi, tartışma konusu olan penaltı pozisyonunu değerlendirdi.


TAMMY ABRAHAM'IN POZİSYONU PENALTI MIYDI?

Deniz Ateş Bitnel: "Heliton-Abraham mücadelesinde devam kararı doğru."




#Beşiktaş
#Göztepe
#Trendyol Süper Lig
#Tammy Abraham
#Penaltı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tekfen Vakfı burs başvuru tarihi belli oldu