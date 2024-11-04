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Trabzonspor'da Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Rizespor maçı hazırlıkları başladı

15:094/11/2024, Pazartesi
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Trabzonspor
Trabzonspor

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Bordo-mavililerde Fenerbahçe ile oynanan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.


Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından dar alanda oyun ve topla sprint çalışması yaptı. Antrenman, topla aerobik çalışma ile sona erdi.


Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.





#Rizespor
#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig

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