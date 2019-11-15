Teknoloji Değişime ayak uydurabilenler ayakta kalacak
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Değişime ayak uydurabilenler ayakta kalacak

Yazılım dünyasını bir araya getiren Webrazzi Developer 2019, Raffles İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinliğin ilk konuşmacısı Softtech Genel Müdürü M. Murat Ertem, ‘Dünyayı dönüştürüyoruz, peki ya kendimizi?’ başlıklı bir konuşma yaptı. Konferansta en yeni teknolojiler değerlendirilirken, teknoloji şirketlerinin altyapısal dönüşüm hikayeleri gibi geliştiricilerin gündemini oluşturan birçok başlık ele alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Softtech Genel Müdürü M. Murat Ertem
Softtech Genel Müdürü M. Murat Ertem

Webrazzi Developer 2019 bu yıl da teknoloji dünyasının büyük oyuncularını ağırladı. 13 Kasım Çarşamba günü Raffles İstanbul’da gerçekleştirilen konferansta; yazılım geliştirme, programlama dilleri, teknoloji şirketlerinin altyapısal dönüşüm hikayeleri gibi pek çok konu masaya yatırıldı.

Donanım teknolojinin bedeni, yazılım ise ruhudur

Konferansta ‘Dünyayı dönüştürüyoruz, peki ya kendimizi?’ başlıklı konuşmasında Softtech Genel Müdürü M. Murat Ertem, “Donanım teknolojinin bedeni, yazılım ise ruhudur” ifadesini kullandı.

Dünyada son 10 yılda önemli değişiklikler olduğunu belirten Softtech Genel Müdürü M. Murat Ertem, 2009 yılında en değerli şirketler listesinde zirvede temel ihtiyaç kategorisinde hizmet veren şirketler varken, 10 yıl sonra bugün bakıldığında dünyanın büyük bir dönüşümden geçerek artık en değerli şirketlerin teknoloji şirketleri olduğunu belirtti. 2019 yılında şirketlerin toplam değerinin 2009 yılı ile kıyaslandığında, üç katına çıktığını ifade eden Ertem, ilk onda yer alan şirketlerin 7’sinin teknoloji şirketi olduğunu vurguladı. Küreselleşme ile beraber yeni teknolojilerin de kaçınılmaz olduğunun ifade etti.

Yazılım sektöründe arz-talep dengesizliği var

M. Murat Ertem, yazılım sektöründe arz-talep dengesizliğinin de olduğunu ifade etti. Yakın gelecekte “citizen developer” kavramının hayatımıza çok daha fazla gireceğini söyledi. Yapay zekanın iş hayatında özellikle teknoloji alanında çalışan kişilerin hayatında farklılık oluşturacağını öngördüklerini paylaşan Ertem; gelecekte yaşanması beklenen bu değişikliği low code platformlar üzerinde yeniden kullanabilir parçalar oluşturarak, birlikte çalışmanın gücü ve API kullanımlarıyla yönetilebileceğine inandıklarını ve Softtech olarak çalışmalarını bu yönde ilerlettiklerini ifade eti.

“Ne yapacağınızı bilmediğiniz ortamda ne yapacağınızı bilmek önemli” diyerek “öğrenme çevikliği” yaklaşımının önemine de değinen Ertem, “öğrenme çevikliğinin” giderek belirsizleşen dünyada olmazsa olmaz olduğunu, bunun da zihinsel çeviklik, insani çeviklik, değişim çevikliği, kişisel farkındalık ve sonuca ulaşma çevikliği olarak 5 kriterden oluştuğunu paylaştı. Bununla beraber farklı disiplinlerden beslenmenin fark yaratacak en önemli unsur olduğunun da altını çizdi.

Yazılım geliştirirken yapay zekayı da entegre etmeliyiz

Ertem, konuşmasını “Yazılım işini sanata çevirerek, operasyon süreçlerimizi değiştirmeliyiz. Yazılım geliştirirken yapay zekayı da entegre etmeliyiz. Bu sayede insanların potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine olanak sağlamak için hayata zaman yaratabiliriz. Softtech olarak bunu amaçlıyor, ve Softtech’in teknoloji şirketi olsa da aslında bir insan kaynakları şirketi olması gerekliliğine inanıyoruz.” ifadeleriyle sonlandırdı.

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