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Teknoloji Nissan logosunu değiştirdi Yeni modellerde farklı logo olacak
OTOMOBİL

İşte Nissan'ın yeni logosu

Nissan logosunu değiştirdi: Yeni modellerde farklı logo olacak

Dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden biri olan Nissan kendisiyle özdeşleşen logosunu değiştirdi. Türkiye'de de birçok arabasıyla sektörün önemli şirketlerinden biri olan Japon devinin yeni modelleri tasarlanan yeni logoyla satışa çıkacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Logo değişti.
Logo değişti.

Japon otomobil şirketi Nissan logosunu değiştirdi. Dünyanın en büyük otomotiv firmalarından biri olan şirketin bu hamlesinin arkasında bu yıl yakalanan CEO'su olup olmadığı bilinmiyor.

Nissan CEO’su Carlos Ghosn tutuklanmıştı. O dönemde şirketin ciddi bir değer kaybına uğradığı da gözlemlenirken otomotiv devinin bu olaylardan sıyrılıp yeni bir sayfa açmak istediği belirtildi.

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Nissan'ın yeni logosu

Nissan'ın yeni logosu dijitale uygun

Nissan'ın yeni logosu tamamen dijitale uygun hale getirilmiş durumda. Yeni logo, eski logoya yapı olarak benzese de iki boyutlu olarak yeni bir yüz kazanmış.

  • Aktarılan bilgilere göre bu logo; “ince, hafif ve esnek” sözleriyle yola çıkılarak ''tutkulu ol, yenilikçi ol ve rakip ol'' gibi kişiyi oldukça motive edebilecek sözlerle çizilmiş ve şimdiki haline getirilmiş. Aslında logonun farklı da bir hikayesi var.

Yeni elektrikli araba yeni logo ile geliyor

Nissan'ın açıklamalarına göre Nissan'ın yeni logosu içerisinde bulunduğumuz temmuz ayı ile birlikte Nissan'ın dijital ve fiziksel kanallarında görülmeye başlanacak. Ayrıca Nissan'ın yeni elektrikli otomobili Nissan Ariya da bu logoyla gelecek. Hatta Nissan, logoyu gösteren ve onun ardındaki hikayeyi anlatan bir videoyu resmi YouTube hesabına yükledi bile.

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