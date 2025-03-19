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Ramazan ayında tüketici eğilimleri değişiyor

Ramazan ayında tüketici eğilimleri değişiyor

Abdulkadir Önder
Abdulkadir Önder
13:0819/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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ramazanda alışveriş
ramazanda alışveriş

Online alışveriş dünyasında Ramazan ayı, tüketici davranışlarında büyük değişimlere yol açıyor. Yapılan analizlere göre, Türkiye genelinde tüketiciler, Ramazan alışverişlerine ilgi yoğunlaşıyor ve belirli kategorilerde talep artışı yaşanıyor.

Doğru stratejileri uygulayan şirketler, Ramazan alışverişinde rekabet avantajı sağlayarak müşteri sadakatini artırabiliyor. Ramazan ayı, tüketici alışkanlıklarında önemli değişimler oluşturarak markalar için kritik bir dönem olmaya devam ediyor. 2025 yılında tüketicilerin alışverişe daha erken başladığı ve dijital platformlara olan ilginin arttığı gözlemleniyor. Online alışveriş odağında Türkiye genelinde yapılan analizlere göre, tüketicilerin yaklaşık %50’si Ramazan alışverişine 2-3 hafta öncesinden başladı. Bu süreçte en çok talep gören ürün grupları arasında mutfak gereçleri, temizlik ürünleri ve ev düzenleme malzemeleri yer alıyor. Özellikle “Ramazan kolisi” gibi aramaların yıllık bazda %58 oranında arttığı görülüyor. Ramazan döneminde tüketiciler, esnek ödeme seçenekleri ve kampanyalara her zamankinden daha fazla ilgi gösteriyor. "Taksit", "indirim" ve "kampanya" gibi anahtar kelimelerin arama hacmi önemli ölçüde yükselirken, tüketicilerin fiyat avantajlarına duyarlılığı artıyor.

Dijital medya kullanımı zirvede

Ramazan ayı boyunca dijital medya tüketiminde de belirgin bir artış gözlemleniyor. Alışveriş uygulamalarının aktif kullanıcı sayısı yükselirken, YouTube içeriklerine olan ilgi tavan yapıyor. Sahur ve iftar saatlerinde YouTube izlenme oranları hızla yükselirken, Shorts formatının izlenme oranı %27,2 artış gösteriyor. Mutfak ve yemek tarifleri videolarında ise izlenme oranı %38 artarak en popüler içerikler arasına giriyor. Bu veriler, markalar için video içerik stratejilerinin ne denli önemli olduğunu net biçimde kanıtlıyor.

Markalardan müşterilere uygun teklifler

Related Digital CSO’su Emre Avcı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Ramazan dönemi, markaların tüketicilerle daha derin bağlar kurması ve onların değişen ihtiyaçlarına yanıt vermesi için kritik bir fırsat sunuyor. Dijital platformlarda artan etkileşim ve veri odaklı pazarlama stratejileri sayesinde markalar, müşterilerine en uygun teklifleri sunarak satışlarını artırabilir. Related Digital olarak Ramazan’a özel kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri ve akıllı kampanya yönetimiyle markaların tüketici yolculuğunu daha verimli hale getirmesine yardımcı oluyoruz."


#Ramazan
#alışveriş
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